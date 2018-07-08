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الأحد، 08 يوليه 2018 10:30 م
خالد صلاح
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موجز 10 مساء.. التعليم: 90.2% ناجحون برياضيات الثانوية العامة و89% بالأحياء

الأحد، 08 يوليه 2018 10:00 م
موجز 10 مساء.. التعليم: 90.2% ناجحون برياضيات الثانوية العامة و89% بالأحياء موجز 10 مساء
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نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تواصل وزارة التربية واالتعليم والتعليم الفنى، إنهاء المرحلة الأخيرة من امتحانات الثانوية العامة متمثلة فى تقدير وتصحيح كراسات الإجابة لإعلان النتيجة.
 
 
 
 
 
تفاعلت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود، بطريقة ساخرة، مع حملة الاعتقالات الواسعة التى شنتها السلطات التركية قبل حلف أردوغان اليمين.
 
 
 
 
وجه..اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية العديد من الرسائل لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية والمراكز المدن حول كيفية التعامل مع مشاكل المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والقرى والتى توضح كيفية تقييم عملهم خلال الفترة المقبلة
 
 
 
 
قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن اليوم الأحد تختتم أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية، وأن غدا تبدأ أعمال المراجعة والرصد تمهيدا لإعلان النتيجة المتوقع أن يتم إعلانها الأسبوع المقبل.
 
 
 
 
تمكنت قوات الأمن اليوم من إعادة الطفل هشام سامى الذى تعرض للاختطاف أمام منزله بمدينة الشروق إلى أسرته مرة اخرى، ووجهت أسرة الطفل رسالة شكر لمؤسسات الدولة ولوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة لبلاغ خطف الطفل.
 
 
 
 
 
روى الطفل هشام سامى المختطف من أمام منزله بمدينة الشروق، فى أول تصريحات له عقب عودته لأسرته، قائلا: "هما جم خدونى من قدام البيت، وخلونى أنام لحد العصر، وبعدين صحونى أكل، كنّا كل يوم بنأكل فراخ ولحمة دليفرى، وقعدونى فى شقة فى القطامية وكان بيقعد معايا 3 فى الشقة"
 
 
 
 
 
قال ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى الأسبق، أن تنظيم الحمدين ينفذ عملية تجنيد لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى الذين يشعر بوجود عدم رضا لديهم عن حكوماتهم ويستخدمهم ويوظفهم لممارسة هواياته فى الإخلال بالأمن الاقليمى.
 
 
 
 
 
 
 
اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين للعام الدراسى 2018/2019.
 
 
 
 
 
 
 
أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى، أنه تم الانتهاء من مؤشرات النتيجة لامتحان مواد الرياضيات البحتة والأحياء والرياضيات التطبيقية، حيث جاءت مؤشرات النتيجة بتلك المواد على النحو التالى:
 
 
 
 
 
تواصل وزارة التربية واالتعليم والتعليم الفنى، إنها المرحلة الأخيرة من امتحانات الثانوية العامة متمثلة فى تقدير وتصحيح كراسات الإجابة لإعلان النتيجة.
 
 
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تم استقبال حافلة المنتخب الارجنتينى بالحجارة وزجاجات المياة فور وصول البعثة إلى الأراضى الارجنتينية وجاءت رد فعل الجماهير الغاضبة نتيجة خروج المنتخب الارجنتينى من المونديال بعد هزيمته من المنتخب الفرنسى بنتيجة 4-3.
 
 
 
 
 
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"المعارض الخارجية" واحدة من أهم وسائل تنشيط السياحة والتى من شأنها الترويج للآثار المصرية خارجيا وتقديم صورة مشرفة عنها وعن حضارتها الفرعونية، مثلما جرى مع معرض "الكنوز الذهبية المصرية" المقام حاليا فى إمارة موناكو، والذى افتتحه ألبرت الثانى أمير موناكو، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة وسط حضور إعلامى عالمى كبير.
 

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التعليم

الثانوية العامة

التربية واالتعليم والتعليم الفنى

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