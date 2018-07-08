منظمة خريجى الأزهر تنشر فروعها بدول حوض النيل

تتعدد الجوانب الحضارية التى تنبثق من الأزهر الشريف إلى العالم كله وهذه الجوانب لا تخطئها عين، كما أن الأزهر ينظر للقارة الافريقية باعتبارها العمق الاستراتيجى لمصر، و تمثل دول حوض النيل الاحد عشر دولة بافريقيا اهمية قصوى لمصر بحكم الجوار والروابط المشتركة ، فلا عجب أن يولى الازهر طلاب هذه الدول أهمية خاصة .

وتعتبر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر واسطة العقد بين طلاب هذه الدول وبين الأزهر الشريف لما تقوم به من ادوار متعددة منها انشاء فروع للمنظمة في دول حوض النيل وتاتى في مقدمتها فرعا كينيا وتنزانيا ، حيث يمثل كل فرع منهما المظلة الرئيسية لخريجى الأزهر فيها حيث يتولى الخريجون القيام بانشطة دعوية وتثقيفية الغرض منها نشر المنهج الأزهري الذى يقوم على مبدأ الوسطية والاعتدال لتوضيح سماحة الإسلام في كل مناحى الحياة تبصيراً للناس وتوجيهاً لهم، ومثال ذلك يقوم خريجو الأزهر بكينيا بالقاء عدة محاضرات جماهيرية في المساجد الكبري للتعريف بالمنهج الأزهري كمنهج عاصم للدماء ويقبل التعامل مع الاخر على قاعدة " ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة" ولم تنس المنظمة في ظل ما يموج به العالم من هجمات ارهابية ان تعقد دورات تدريبية مكثفة للتحذير من خطر الارهاب الاسود واثاره السلبية على الفرد والمجتمع فتم عقد دورة لـ 25 إماما ومدرساً من دولة كينيا بمقر المنظمة بالقاهرة قام بالتدريس فيها كوكبة من كبار علماء الأزهر الشريف.

ولادراك المنظمة لأهمية دولة تنزانيا باعتبارها مركزا مهمها لدول حوض النيل ، تم افتتاح فرع للرابطة هناك ليكون نقطة التقاء الأزهرين الذين يزيد عددهم عن 110 من الخريجين ، ياتى دور فرع المنظمة هناك التثقيفي والدعوى بمثابة المشكاة التى ينبعث منها الخير في نشر رسالة الاسلام الصحيحة .

واستكمالاً لجهود المنظمة في إنشاء فروع لها بدول حوض النيل تأتى الخطوات تباعا لتاسيس فرعى رواندا واوغندا ، حيث تستعد المنظمة لاستقبال حوالى 29 متدرباً من دولة رواندا ليلتحقوا بدورة تدريبية ستعقد في اكتوبر القادم .