مقتل 3 عراقيين فى انفجار عبوة ناسفة بكركوك

بغداد (أ ش أ)

أعلن مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، مقتل 3 مدنيين فى انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارتهم قرب قضاء الحويجة، جنوب غربى محافظة كركوك.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله إن عبوة ناسفة انفجرت فى سيارة يستقلها ثلاثة مدنيين قرب ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوبى كركوك، ما أدى إلى مصرعهم فى الحال، مؤكدا أن قوات الأمن نقلت الجثث للطب الشرعى وأمرت بفتح تحقيق فى الحادث.

يذكر أن مناطق جنوب وغربى كركوك تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات، تسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفى السياق نفسه، أفاد مصدر فى الشرطة العراقية بمقتل ما يسمى "أمير منطقة الطرفاية" فى تنظيم "داعش" جنوب بعقوبة، مشيرا إلى أن القوات توغلت فى منطقة الطرفاية، وتمكنت من قتل أمير التنظيم فيها.

وتتميز منطقة الطرفاية بتضاريسها المعقدة ووجود الأدغال العالية.