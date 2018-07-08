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الأحد، 08 يوليه 2018 12:36 م
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مقاضاة حكومة أمريكا لفشلها فى التحقيق مع عقيد بالبحرية أدين بالاعتداء الجنسى

الأحد، 08 يوليه 2018 12:22 م
مقاضاة حكومة أمريكا لفشلها فى التحقيق مع عقيد بالبحرية أدين بالاعتداء الجنسى البحرية الأمريكية - صورةأرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد
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كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن قيام منظمة وطنية أمريكية لا تهدف للربح، مكرسة لوقف الاعتداءات الجنسية فى الجيش الأمريكى، بمقاضاة حكومة الولايات المتحدة نيابة عن أسرة أحد أعضاء البحرية.
 
وتسعى الدعوى القضائية التى أقامتها منظمة "حماية مدافعينا" للحصول على تعويض 25 مليون دولار عن الضرر النابع من فشل قوات البحرية الأمريكية "المارينز" فى التعامل مع سوء السلوك الجنسى من قبل عقيد قبل أن يقوم بالاعتداء جنسيا على ابنة أحد مشاة البحرية التابعين له، وفقا للوثائق التى حصلت عليها المجلة.
 
وأدانت الدعوى التى تم رفعها الأسبوع الماضى العقيد بالبحرية دانيال ويلسون بالاعتداء الجنسى على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات فى قاعدة لقوات البحرية الأمريكية فى نورث كارولينا. وأظهر تقرير رقابى لاحقا أن أحد كبار جنرالات البحرية أهمل التحقيق فى تصرفات ويلسون أثناء خدمته فى داروين باستراليا قبل الاعتداء.
 
ونقلت نيوزويك عن والدة الطفلة التى تم الاعتداء عليها، إن ما حدث لأطفالها واحد من أكبر الفواحش التى يمكن أن تحدث. وجاء فى الدعوى أن الطفلة تم الاعتداء عليها جنسيا من قبل العقيد دان ويلسون، وقد عانت من ألم شديد ولا تزال تعانى وسيتطلب الأمر علاج نفسى طويل".
 
 
ورفض مسئولو البحرية الأمريكية التعليق على الأمر. وواجه ويلسون فى البداية مجموعة من الاتهامات منها الاعتداء الجنسى والسلوك غير الملائم لضابط فى نوفمبر 2016. وكانت محاكمة قد كشفت العام الماضى أن ويلسون قام بتعليقات جنسية عن زوجة ضابط اتصال، بينما طلب من أحد مرؤوسيه وهو نقيب بالبحرية صورة لزوجته.
 

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