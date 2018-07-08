مفتى الجمهورية يدين بشدة الهجوم الإرهابى على الحرس الوطنى التونسى

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى وقع فى ولاية جندوبة شمال غرب تونس؛ مما أسفر عن مقتل 9 من عناصر الحرس الوطنى التونسى.

وطالب علام، فى بيانه الذى أصدره اليوم الأحد، المجتمعَ الدولى بضرورة القيام بدوره، والتعاون الدولى الفعال للتصدى للجماعات والتنظيمات الإرهابية ومَن يموِّلها ويقف خلفها؛ لاجتثاثها من جذورها من خلال تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الأمن والتدريب لعناصرها.

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لتونس، رئيسًا وحكومة وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون".