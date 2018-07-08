مصرع فلاح طعنا بسكين على أيدى عاطل فى رشيد بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

لقى فلاح مصرعه متأثرا بإصابته بجرح طعنى بسكين إثر تعدى عاطل عليه لخلافات سابقة بمدينة رشيد.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة رشيد من المستشفى العام بوصول "حسن ا ح" 38 سنة فلاح "جثه هامدة" إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

وبسؤال زوجته "منى ب ح" 37 سنة ربة منزل اتهمت "محمود ا ر" بالتعدى على زوجها المذكور بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته أثناء تواجده أمام منزلهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته لسابقة قيام المتهم بسرقة بعض الأدوات والمعدات الزراعية من أرض زوجها الزراعية وتعدى الأخير إثر ذلك عليه بالضرب منذ يومان دون تحرير محضر بذلك.

تمكن ضباط مباحث إدكو برئاسة الرائد محمد السيسي من ضبط المتهم وتبين أن صحة اسمه "محمود إ ر" 23 سنة عاطل وبحوزته الأداة المستخدمه "سكين"، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه لوجود خلافات بينهما وسابقة تعدى المجنى عليه بالضرب وتحرر المحضر اللازم المركز و جارٍ العرض على النيابة العامة.