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الأحد، 08 يوليه 2018 08:50 ص
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مصدر بـ"التنظيم والإدارة": انتهاء حصر العجز والزيادة بين موظفى الحكومة

الأحد، 08 يوليه 2018 08:00 ص
مصدر بـ"التنظيم والإدارة": انتهاء حصر العجز والزيادة بين موظفى الحكومة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
كتب : مصطفى عبد التواب
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قال مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحكومة انتهت من التعداد الخاص بالعجز والزيادة فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيرة إلى أنه لم يتبق به إلا مرحلة المطابقة فقط وسوف يعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيله قريبًا.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن مرحلة المطابقة تشمل التأكد من صحة البيانات التى أرسلتها الوزارات والهيئات إلى الجهاز، حيث يطابق حاليًا فريق من الجهاز الأعداد ومراجعة التخصصات الوظيفية لديهم للتأكد من صحة ما أرسلوه للجهاز.

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، قد أعلنت أنه بمجرد الانتهاء من عملية حصر العجز والزيادة بالجهاز الإدارى سوف يتم عقد تدريبات تحويلية للعاملين بالجهاز الإدارى الذين يمثلون زيادات فى هيئاتهم والوحدات الإدارية التابعين لها، لسد العجز فى الهيئات التى تشهد عجزا، ثم يتم طرح الوظائف التى لم يتم شغلها من خلال عملية التدريب التحويلى لجلبها من خارج الجهاز الإدارى.


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التنظيم والإدارة

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