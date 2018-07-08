مساعد وزير الداخلية يداعب سيدة عن السلع المخفضة: "أوعى تروحى تبعيهم"

كتب محمود عبد الراضى

استمع مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين اللواء أنور سعيد، إلى آراء المواطنين فى مبادرة "كلنا واحد"، لخفض أسعار السلع.

وأشاد المواطنين بالمبادرة، مطالبين بضرورة تعميمها بكافة المحال التجارية ولا تقتصر على مناطق معينة أو فترة زمنية، فيما داعب مساعد وزير الداخلية، ربة منزل قائلا: "أوعى تشترى بسعر مخفض وتروحى تبيعيهم".

وحرص مساعد وزير الداخلية ، خلال جولته الميدانية ، على التأكد من توافر السلع المخفضة فى فروع السلاسل التجارية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا.

وطالب مساعد وزير الداخلية، مسئولى السلاسل فى منطقة جمال عبد الناصر والتجمع الخامس وعين شمس والسلام، بضرورة توعية المواطنين بتواجد المبادرة شفهيا فالكثير لا يعلمون عنها.



