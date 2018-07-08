مركز الملك سلمان للإغاثة: 11.15 مليار دولار إجمالى المساعدات السعودية لليمن

الرياض (أ ش أ)

أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد، أن الجزء الأكبر من الدعم السعودى لليمن ذهب لبرنامج الغذاء العالمى ثم إلى قطاع الصحة، مشيرا إلى أن إجمالى المساعدات السعودية المقدمة لليمن بلغ حتى الآن 11.15 مليار دولار أمريكى.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بمركز الملك سلمان للإغاثة عبد الله المعلم قوله خلال مؤتمر صحفى : "إن هناك خطة إنسانية شاملة وضعت لمدينة الحديدة بالمشاركة مع دولة الإمارات"، مؤكدا أن الحديدة لم تغب عن خارطة العمل الإنسانى للمركز منذ إنشائه حيث عمل هناك من خلال الشركاء الدوليين والمحليين، لافتا إلى أن الشركاء الدوليين تلقوا حوالى مليار دولار من السعودية خلال السنوات الـ3 الماضية واستطاع المركز من خلالهم تنفيذ 269 مشروعا.

وأضاف أن تقارير المنظمات الدولية أكدت أن السعودية تتصدر قائمة المانحين بـ550 مليون دولار أمريكى فى مساعدة الشعوب المنكوبة، لافتا إلى أن انقلاب مليشيات الحوثى على قوات الشرعية اليمنية أدى إلى تفاقم أزمة القطاع الصحى فى اليمن كما أن حصاره لمحافظة تعز أدى إلى نقص المواد الطبية فى المستشفيات".

وقال المعلم : إن 50% من المرافق الصحية فى اليمن لم تكن تعمل قبل عاصفة الحزم، ولكن تدخل المركز أدى إلى تحسين وتطوير الواقع الصحى فى اليمن، منوها بأن المركز استجاب أيضا لتفشى وباء الكوليرا فى اليمن.