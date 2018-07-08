video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 07:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"قوى عاملة البرلمان" تطالب بسرعة صرف العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال

الأحد، 08 يوليه 2018 06:00 ص
"قوى عاملة البرلمان" تطالب بسرعة صرف العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،
كتب ـ هشام عبد الجليل
إضافة تعليق

طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزير قطاع الأعمال العام، بسرعة إصدار توجيهات بصرف العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال العام طبقا للمادة الرابعة من قانون العلاوات الصادر بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف وهب الله، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن جميع الجهات أعلنت صرف العلاوة ومازال القطاع لم يعلن بعد، على الرغم أن الاتحاد العام الاتحاد نقابات مصر وممثلى العاملين بالشركات القابضة الثمانية التابعة لها أرسلوا مقترحا لتنفيذ العلاوة وكيفية صرفها.

الجدير بالذكر أن محمد معيط، وزير المالية، قال إن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بصرف علاوة للعاملين بها بحد أدنى 265 جنيهًا من أول يوليو الجاري، وتنص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية على منح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات "شاملة العلاوات الدورية" لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير المالية: شركات قطاع الأعمال ملتزمة بصرف زيادة الرواتب للعاملين بها

وزير قطاع الأعمال العام يبحث فرص التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع وزير التجارة والصناعة تعزيز التعاون المشترك

مصادر: وزير قطاع الأعمال العام يجدد لرئيس القابضة للتشييد والتعمير 3 سنوات

اخبار البرلمان

اخبار اليوم

العلاوة

قطاع الاعمال

وزير قطاع الاعمال




لا تفوتك
نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

نقيب الصحفيين: تلقينا استدعاء من النيابة لمثول مكرم محمد أحمد للتحقيق غدا

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

ناسا تلتقط صورا جديدة تظهر الانهيارات الجليدية على سطح المريخ

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

الحج عبر "الأونلاين" يقضى على زمن رسم الطيارة والكعبة على منازل زوار بيت الله.. الأزهر والإفتاء يتواجدان على السوشيال ميديا لنشر الوعى.. صفحات الفيس بوك تسوق مستلزمات الإحرام.. وسليفى الكعبة "مثار جدل"

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

شاهد.. 3 رهانات مثيرة أشعلت منافسات كأس العالم

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

اعتقال قس فى زيمبابوى يبيع تذاكر لدخول الجنة بــ500 دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة