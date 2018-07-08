"قوى عاملة البرلمان" تطالب بسرعة صرف العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال

كتب ـ هشام عبد الجليل

طالب النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وزير قطاع الأعمال العام، بسرعة إصدار توجيهات بصرف العلاوة للعاملين بقطاع الأعمال العام طبقا للمادة الرابعة من قانون العلاوات الصادر بقرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف وهب الله، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن جميع الجهات أعلنت صرف العلاوة ومازال القطاع لم يعلن بعد، على الرغم أن الاتحاد العام الاتحاد نقابات مصر وممثلى العاملين بالشركات القابضة الثمانية التابعة لها أرسلوا مقترحا لتنفيذ العلاوة وكيفية صرفها.

الجدير بالذكر أن محمد معيط، وزير المالية، قال إن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بصرف علاوة للعاملين بها بحد أدنى 265 جنيهًا من أول يوليو الجاري، وتنص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية على منح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات "شاملة العلاوات الدورية" لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.