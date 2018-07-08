فيديو.. "رعاة الإرهاب" حلقات استقصائية تكشف دور قطر وإيران التخريبى بالمنطقة

كتب – محمود محيى

كشف مقطع فيديو نشره عدد من نشطاء التواصل الاجتماعى، عناصر تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة فى المنطقة، وعلى رأسها "تنظيم الحمدين" الحاكم فى قطر والرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

ونشر موقع "مداد نيوز" الإخبارى السعودى، إنه فى صدد نشر سلسلة حلقات استقصائية بعنوان "رعاة الإرهاب" تكشف بالأدلة أهم الشخصيات الداعمة للإرهاب والتطرف الذى استهدف المنطقة العربية وعدد من دول العالم.

وتستهدف الحلقات فضح النظام القطرى الحاكم والرئيس التركى وحزبه الحاكم فى أنقرة التنمية والعدالة، بجانب فضح نظام الملالى فى إيران، والعمليات الإرهابية التى تسببوا فبها ومولها لتخريب أمن واستقرار المنطقة.

كما تضمن الحلقات كيفية وصول الأموال إلى ليبيا، من أجل دعم الميليشيات المسلحة هناك، مع إلقاء الضوء على أبرز العناصر التى تتلقى منها الدعم والتمويل.

كما تسلط السلسلة الضوء أيضا على أهم معاونى الإرهاب والأبواق الإعلامية لهم، أيضا تكشف المخطط الإيرانى لغرس ورعاية الإرهاب فى المنطقة العربية.