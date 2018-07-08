فوز الزميلة أمل علام بجائزة أفضل تغطية حول موضوع مقاومة مضادات الميكروبات

فازت الزميلة أمل علام محررة اليوم السابع، بجائزة منظمة الصحة العالمية، فى المسابقة الإعلامية التى نظمها المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول أفضل تغطية إعلامية لموضوع مقاومة مضادات الميكروبات، فى الفترة من نوفمبر 2017، حتى مارس 2018.

وأعربت المنظمة عن التقدير والشكر لكافة المشاركين لما أبدوه من اهتمام بإلقاء الضوء على قضية مقاومة مضادات الميكروبات وإذكاء الوعى بأهميتها.

وراجعت لجنة التحكيم كافة الأعمال المتقدمة للمسابقة من بلدان الإقليم وقيمتها وبعد نقاشات مستفيضة وفى ختام عملية التقييم انتهت اللجنة المشكلة من 3 محكمين إلى قائمة بالفائزين.

ويستقبل المكتب الإقليمى لشرق المتوسط الفائزين فى مقره بالقاهرة، فى أكتوبر 2018 لتكريمهم ، مع ترتيب مشاركة الفائزين من خارج مصر عبر فيديو كونفرانس على أن يتسلموا جوائزهم من المكاتب الوطنية لمنظمة الصحة العالمية فى بلدانهم أو من وزارة الصحة فيها.