video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فوز الزميلة أمل علام بجائزة أفضل تغطية حول موضوع مقاومة مضادات الميكروبات

الأحد، 08 يوليه 2018 04:06 م
فوز الزميلة أمل علام بجائزة أفضل تغطية حول موضوع مقاومة مضادات الميكروبات الزميلة أمل علام
كتب سارة الباز
إضافة تعليق

فازت الزميلة أمل علام محررة اليوم السابع، بجائزة منظمة الصحة العالمية، فى المسابقة الإعلامية التى نظمها المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط حول أفضل تغطية إعلامية لموضوع مقاومة مضادات الميكروبات، فى الفترة من نوفمبر 2017، حتى مارس 2018.

 

وأعربت المنظمة عن التقدير والشكر لكافة المشاركين لما أبدوه من اهتمام بإلقاء الضوء على قضية مقاومة مضادات الميكروبات وإذكاء الوعى بأهميتها.

 

وراجعت لجنة التحكيم كافة الأعمال المتقدمة للمسابقة من بلدان الإقليم وقيمتها وبعد نقاشات مستفيضة وفى ختام عملية التقييم انتهت اللجنة المشكلة من 3 محكمين إلى قائمة بالفائزين.

 

ويستقبل المكتب الإقليمى لشرق المتوسط الفائزين فى مقره بالقاهرة، فى أكتوبر 2018 لتكريمهم ، مع ترتيب مشاركة الفائزين من خارج مصر عبر فيديو كونفرانس على أن يتسلموا جوائزهم من المكاتب الوطنية لمنظمة الصحة العالمية فى بلدانهم أو من وزارة الصحة فيها.

 

جائزة أفضل تغطية
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

6 توصيات جديدة لمنظمة الصحة العالمية لمعالجة انتشار الأمراض المزمنة

"الصحة العالمية": أزمة الحديدة باليمن تتفاقم مع ازدياد عدد المحتاجين للمساعدات

فوز 6 أطفال مصريين فى المسابقة العالمية لمنظمة الصحة العالمية بيوم الصحة العالمى

إطلاق أول عيادة لعلاج إدمان العاب الإنترنت.. الصحة العالمية صنفتها كمشكلة صحية تضر العقل.. وباحثون: الأطفال الأكثر عرضة لإدمانها.. وأطباء: العيادة قد تمتد لعلاج إدمان المواد الإباحية ووسائل الإعلام الاجتماعية

منظمة الصحة العالمية

افضل تغطية

فوز اليوم السابع

مقاومة المضادات الحيوية




لا تفوتك
فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

فيديو وصور.. ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة