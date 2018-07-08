فرنسا: موقف أوروبى موحد وقوى إذا فرضت أمريكا مزيدا من الرسوم

(رويترز)

قال وزير المالية الفرنسى، برونو لومير، اليوم الأحد، إن على الولايات المتحدة أن تتوقع رد فعل قويا وموحدا من أوروبا فى حالة فرض أى زيادات أخرى للرسوم الجمركية محذرا من أن حربا تجارية تدور بالفعل.

وقال "اذا حدثت زيادة فى الرسوم الجمركية غدا، على صناعة السيارات مثلا، فإن رد فعلنا سيكون موحدا وقويا بما يظهر أن أوروبا قوة موحدة وذات سيادة".

وتابع خلال مؤتمر اقتصادى فى آكس أون بروفانس بجنوب فرنسا "لم يعد السؤال إن كانت حرب تجارية ستقع أم لا، فالحرب بدأت بالفعل".