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الأحد، 08 يوليه 2018 02:20 م
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فرنسا: موقف أوروبى موحد وقوى إذا فرضت أمريكا مزيدا من الرسوم

الأحد، 08 يوليه 2018 01:02 م
فرنسا: موقف أوروبى موحد وقوى إذا فرضت أمريكا مزيدا من الرسوم وزير المالية الفرنسى
(رويترز)
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قال وزير المالية الفرنسى، برونو لومير، اليوم الأحد، إن على الولايات المتحدة أن تتوقع رد فعل قويا وموحدا من أوروبا فى حالة فرض أى زيادات أخرى للرسوم الجمركية محذرا من أن حربا تجارية تدور بالفعل.

وقال "اذا حدثت زيادة فى الرسوم الجمركية غدا، على صناعة السيارات مثلا، فإن رد فعلنا سيكون موحدا وقويا بما يظهر أن أوروبا قوة موحدة وذات سيادة".

وتابع خلال مؤتمر اقتصادى فى آكس أون بروفانس بجنوب فرنسا "لم يعد السؤال إن كانت حرب تجارية ستقع أم لا، فالحرب بدأت بالفعل".

 

 


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