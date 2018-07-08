فتاة تشهد فى واقعة قتل فكهانى بسبب معاكستها بالمرج:حاول يلمسنى والمتهم قتله

كتب عامر مصطفى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس فكهانى 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه لاتهامه بقتل فكهانى آخر بسبب خلاف على معاكسة فتاة.

واستمعت نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول للنيابات، إلى أقوال أحد شهود العيان بواقعة مقتل فكهانى على يد آخر بالمرج.

وطلبت النيابة الفتاة "س.م"، لسماع أقوالها حول الواقعة، والتى أكدت فى أقوالها أمام ممثل النيابة قائلة:"سبب نشوب المشاجرة بين المتهم والمجنى عليه عندما حاول المتهم لمسى عندما كان يريد التحدث معى إلا أن المتهم نهره وطلب منه التحدث معى فقط دون اللمس."

وأضافت الفتاة أن هناك صلة قرابة تربطها بالمتهم وكذلك المجنى عليه، ، قائلة :"يوم الواقعة تقابلت مع المتهم، وأثناء حديثنا شاهدنا المجنى عليه وجاء للحديث معنا فوقعت مشادة كلامية بينه وبين المتهم تطورت مشاجرة تخلص فيها المتهم من المجنى عليه بالطعن."

فتحت نيابة حوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار إسلام الجوهرى ووكيل النيابة مصطفى مخلوف التحقيق وتسلمت تحريات الأمن حول واقعة قتل فكهانى وأثبتت التحريات صحة الواقعة وأمرت بحبس فكهانى على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لاتهامه بقتل قهوجى بعد مشاجرة نشبت بينهم بسبب معاكسة فتاة.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال 3 من شهود عيان واقعة مقتل الفكهانى على يد أحد الأشخاص بسبب مشاجرة بينهم، وذلك بعد سقوط المتهم فى قبضة رجال الأمن.

وانتقل وكيل من حوادث شرق الكلية، تحت إشراف المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة الكلية، إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج لمعاينة جثة أحد الأشخاص، والذى لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات من أحد الأشخاص.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم المرج بلاغا بنشوب مشاجرة فى سوق تجارى بالمنطقة لقى على أثرها أحد الأشخاص يدعى "محمد.ب"، ويعمل بمقهى مصرعه على يد شخص يدعى "حمدى.ي" 30 سنة، بسبب خلافات بين البائعين، وأجرى ممثل النيابة المعاينة المبدئية الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، زمن المقرر سماع شهود العيان بالواقعة.