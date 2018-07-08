غارات جوية على معاقل لداعش بشرق أفغانستان

كابول (أ ش أ)

شنت القوات الأمريكية المتمركزة فى أفغانستان غارات جوية على معاقل لتنظيم داعش الإرهابى فى إقليم نانجرهار بشرق البلاد، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل.

وذكر المكتب الإعلامى التابع للإقليم، فى بيان له نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية اليوم الأحد، أن هذه الغارات استهدفت منطقة آشين فى إقليم نانجرهار، وأنها أودت بحياة 4 مسلحين تابعين لداعش.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير العديد من الأسلحة والذخيرة التى كان يمتلكها المسلحون أثناء الغارات...وفى غضون ذلك، ذكرت حكومة الإقليم أن 3 متمردين تابعين لتنظيم طالبان قتلوا أيضا خلال عملية نفذتها القوات الخاصة التابعة للاستخبارات الأفغانية فى حى خوجيانى.