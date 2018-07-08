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الأحد، 08 يوليه 2018 12:18 م
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بمؤتمر "معاً من أجل مصر"..

على جمعة للمصريين:" اجعلوا هدفكم التعمير لإزالة التدمير "

الأحد، 08 يوليه 2018 10:58 ص
على جمعة للمصريين:" اجعلوا هدفكم التعمير لإزالة التدمير " الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق
كتب محمود راغب _ تصوير عمرو مصطفى
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وجه الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، رسالة للشعب المصرى، خلال مشاركته فى مؤتمر من أجل مصر،  قائلا:"اجعلوا يا كل المصريين كبار وصغار هدفكم التعمير لإزالة التدمير فلقد عانينا فى سنين مضت من التدمير والدماء التى أسيلت على الأرض وهو ما لا يرضى الله ولا يرضى بشر" .
 
وأضاف مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ، خلال المؤتمر الذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو والعيد القومى للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر..شباب بيحلم ببكره"، والذى يستمر حتى 12 من يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، أن التعمير ينبغى أن يكون فكرا وعلما وعملا وأملا، قائلا:"لا تقوم دولة إلا بالفكر والعلم والعمل والأمل" .
 
وتابع مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قائلا :"شعارنا التعمير لإزالة آلة التدمير والشعار الثانى التفكير لإزالة التكفير"، مؤكدا أن التفكير ينبغى أن يكون مشتملا لإدراك الواقع الذى نعيش فيه.
 

 


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