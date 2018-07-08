ضبط 5360 هاربا من أحكام وتحصيل 226 ألف جنيه فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضط 8 هاربين من جناية فى قضايا مخدرات وسلاح، وضبط 1592 هاربًا من أحكام قضائية فى جنح الحبس الجزئى، و260 هاربا من أحكام فى المستأنف و3390 هاربا من أحكام فى غرامة و110 هاربين من حكم فى مخالفة، بإجمالى أحكام 5360، وتحصيل 226 ألفًا و403 جنيهات غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة التحقيق.