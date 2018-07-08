ضبط 5 هاربين من أحكام بالمؤبد فى حملة أمنية بقرية حمردوم وأبوحزام بقنا

قنا- وائل محمد

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، حملة أمنية على قرية حمردوم وأبوحزام شمال محافظة قنا، لضبط الهاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى إطار إحكام السيطرة الأمنية على المناطق الخطرة بجبال قنا.



وأسفرت الحملة على جبال قريتى حمردوم وأبوحزام، عن ضبط عاملين و3 عاطلين هاربين من أحكام بالسجن المؤبد، حيث تم إخطار العميد هشام عامر مدير المباحث الجنائية، والعميد خالد غانم مدير مباحث المديرية، واللواء علاء العياط مدير أمن قنا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.