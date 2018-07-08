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الأحد، 08 يوليه 2018 07:06 م
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ضبط 3.5 طن دقيق و4931 عبوة حلوى منتهية الصلاحية فى الإسكندرية

الأحد، 08 يوليه 2018 05:13 م
ضبط 3.5 طن دقيق و4931 عبوة حلوى منتهية الصلاحية فى الإسكندرية مخازن دقيق - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة، وأسفرت عن ضبط "ر ال م" 60 سنة المدير المسئول عن مخزن بدائرة قسم شرطة مينا البصل، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال حيازة السلع منتهية تاريخ الصلاحية وضُبط عدد 3.5 طن دقيق فاخر داخل عبوات، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة مينا البصل وجارى العرض على النيابة.

كما تم ضبط "س ع ع" 40 سنة بائع بدائرة قسم شرطة اللبان لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالسلع الغذائية منتهية تاريخ الصلاحية وضُبط 4931 عبوة من الحلوى المتنوعة وتحرر المحضر جنح قسم شرطة اللبان وجارى العرض على النيابة.

 

فى مجال الذبيح خارج المجازر العمومية :-

- تم ضبط ع م ع 20 سنة المدير المسئول عن محل جزارة بدائرة قسم أول العامرية لحيازته وعرضه للبيع 83 كجم من اللحوم الشمبرى بالعظم ذبيح خارج المجازر، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول العامرية وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال استخدام أوراق مطبوعة فى تعبئة المواد الغذائية وتم ضبط 2 قضية استخدام أوراق مطبوعات فى تعبئة المواد الغذائية.

من الجهات المختصة وتم ضبط 2 قضية إدارة وتشغيل منشأة بدون ترخيص وفى مجال مخالفات المخابز والمطاحن وتم ضبط 4 مخالفات مخابز " 2 نقص وزن - 2 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات".

فى مجال سحب عينات من المطاحن وتم سحب 6 عينات "دقيق بلدى - قمح - ردة ناعمة" لتحليلها بمعامل وزارة التموين وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار وتم ضبط 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار. وفى مجال عدم حمل شهادة صحية وتم ضبط عدد 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

 


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