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ضبط 142 قضية مخدرات و 59 متهما مطلوبا فى قضايا متنوعة بالمحافظات

الأحد، 08 يوليه 2018 02:12 م
ضبط 142 قضية مخدرات و 59 متهما مطلوبا فى قضايا متنوعة بالمحافظات حملة أمنية - أرشيفية
كتبت : دينا الحسينى
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شهدت محافظات الجمهورية حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 142 قضية مخدرات، 59 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 53024 حكما قضائيا متنوعا.

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم  ضبط 142 قضية مخدرات ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 12,870 كيلو جرام و كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,510 كيلو جرام و كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,098 كيلو جرام و كمية من مخدر الاستروكس وزنت 315 جرام و كمية من مخدر الفودو وزنت 202 جرام و4030  قرص مخدر.

و فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة ضبط 59 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 8 متهمين ارتكبوا 21 حادث متنوعا ، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه تم ضبط 11 متهما لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه وبحوزتهم بندقية خرطوش – طبنجة - 5 فرد محلى – 10 طلقات مختلفة الأعيرة - 4 قطع سلاح أبيض. 

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط 482 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها تمت إعادة 2 سيارة، 8 دراجات نارية  مُبلغ بسرقتهم، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 53024 حكما قضائيا متنوعا منها 207 حكم جنائى.


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