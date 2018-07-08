صور.. "ممشى أهل مصر".. خطة إنقاذ كورنيش النيل من هيمنة أصحاب المقاهى

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، مواجهة التعديات على مجرى نهر النيل، من قبل أصحاب الكافيهات والمقاهى والباعة الجائلين، من خلال إطلاق مشروع "ممشى أهل مصر"، الذى يستهدف تطوير الوجهات النيلية على امتداد نهر النيل من أسوان وحتى القاهرة.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إلى أن المشروع يستهدف إنشاء مراسى للاستفادة من النيل كمجرى ملاحى فى التنمية السياحية، حيث بدأ تنفيذ المشروع بالفعل من خلال إقامة ممشى من كوبرى 15 مايو وحتى كوبرى إمبابة، كمرحلة أولى، ويستعرض "اليوم السابع" خلال السطور التالية مراحل تنفيذ المشروع بالمحافظات المختلفة.

المحطة الأولى تبدأ من محافظة دمياط، وبعد توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بهدف إنشاء مشروع الإسكان الاستثمارى على مساحة 76 فدانا، ويشمل إنشاء عمارات إسكان استثمارى وتنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بالمحافظة، بدأت المحافظة أولى الخطوات لتنفيذ الممشى الذى سيكون مجانى للمواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، أن المحافظة تنفذ توصيات اللجنة العليا للتراخيص السياحية وقرار الأمانة الفنية المشكلة بقرار وزير الموارد المائية والرى رقم 920 لسنة 2016 طبقا للمعايير والضوابط الخاصة بالمنشآت داخل منطقة الحظر بشواطئ البحرين المتوسط والأحمر.

وأضاف محافظ دمياط أن المحافظة تعمل على قدم وساق فى تنفيذ ممشى أهل مصر حتى يتسنى لكل المصريين الاستمتاع بالشواطئ المصرية، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة التنمية فى مجال الاستثمارات السياحية، والتى تسهم فى دعم الناتج القومى والارتقاء بمنظومة النفع العام لجموع المواطنين.

وكشف أن مشروع تطوير قرية الصيادين بمنطقة الجربى برأس البر يشمل تطوير الكورنيش الذى سيمتد من منطقة الجربى حتى منطقة اللسان ملتقى النيل بالبحر، مؤكدا أن تلك المشاريع ستنقل مدينتى دمياط ورأس البر والمحافظة بأسرها نقلة حضارية كبيرة وجعلها على رأس محافظات مصر، بالإضافة إلى فرص العمل التى توفرها تلك المشاريع.

ومن محافظة دمياط إلى محافظة القليوبية، تستمر أعمال التطوير لكورنيش النيل من أجل تنفيذ المشروع، حيث كشف اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، عن خطة تنفيذ المشروع بمدينة بنها الذى يتم على طول 1800 متر، بتكلفة 19 مليون جنيه ستتولى مديرية الرى دفع 5 ملايين جنيه من إجمالى التكلفة لتنفيذ أعمال تدبيش جسر نهر النيل أمام الممشى، موضحا أن الخطة الزمنية للانتهاء من المشروع بالمحافظة ستكون خلال 8 أشهر.

وعقد عشماوى، اجتماعا مع أصحاب النوادى والمنشآت المقامة على نهر النيل، للاتفاق على الانتهاء من إخلاء 10م من نقطة خط التهذيب، من أجل رصفها بالبلاط الإنترلوك وإنارتها وذلك بتكلفة بسيطة ليكون ممشى ومتنفسا لبسطاء المواطنين، معلنا أنه سيتم افتتاح الممشى يونيو المقبل.

وأكد محافظ القليوبية، أن نهر النيل ملك لكل المواطنين بالمحافظة وليس حكرا على أحد ولكل مواطن حق التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية له دون أى قيود أو شروط أو مقابل رسوم مالية، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع مع أصحاب النوادى والمنشآت المقامة على نهر النيل فى مدن بنها والقناطر الخيرية وكفر شكر وشبرا الخيمة، للاتفاق على الإخلاء فى الموعد المحدد وإقامة ممشى على النيل على أن يتم الانتهاء منها خلال 6 شهور ليكون متنفسا للبسطاء وبتكلفة بسيطة، موضحا أن جميع النوادى المقامة على نهر النيل مبنية فى مسافة 30 م من خط التهذيب والتى تعد محظور قانونا البناء عليها.

كما وجه محافظ القليوبية، بعمل مزاد علنى لتسليم المشروع لإحدى شركات الأمن والنظافة لإدارته بالكامل وتكليف رئيس مدينة بنها ومدير مركز الشبكات الأرضية بالإشراف على المشروع من إنشائه وحتى تسليمه، مطالبا بضرورة أن يراعى فى تصميمات الممشى الجانب الجمالى واستخدام أنظمة الإنارة والتشجير والرصف الحديثة ليكون متنفسا حضاريًا يليق بأبناء المحافظة.

وفى محافظة أسيوط، كانت الأجهزة التنفيذية، انتهت من الأعمال الإنشائية لمشروع "ممشى أهل مصر"، المقام بالبر الأيمن للترعة الإبراهيمية بجوار كوبرى 25 يناير بمدينة أسيوط، حيث كشف المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، عن خطة التنفيذ للممشى الذى يقام بطول 600 متر، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ليحول ترعة الابراهيمية إلى متنفس للمواطنين خلال الأعياد والمناسبات العامة والإجازات، وذلك فى إطار مبادرة وزارة الرى.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن الأعمال الإنشائية لممشى أهل مصر، تضمنت إجراءات السلامة والأمان وتوفير مقاعد مريحة بحيث يصبح متنفسا للمواطنين بالمحافظة، لافتا إلى إنشاء توسعه للممشى على البر الأيسر من ترعة الإبراهيمية بطول 230 مترا.

وعلى الرغم أن مشروع ممشى أهل مصر يستهدف تطوير كورنيش النيل بالمحافظات، إلا أن محافظة الإسكندرية بدأت بتنفيذ المشروع بالفعل لتطوير كورنيش المحافظة، حيث أكد اللواء أحمد حجازى، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية، أنه تم إنشاء ممشى "أهل مصر" بطول 100 متر كمرحلة أول، ثم يتم حاليا تعميم الفكرة بطول الكورنيش، وذلك فى إطار استعداد المحافظة لاستقبال موسم فصل الصيف، بالإضافة الى دهانات جميع أكشاك البحر ورفع كفاءة دورات المياه.

فى حين قال الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، إن الممشى بطول 100 متر يأتى كمرحلة أولى من أعمال تطوير الكورنيش بالكامل، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه سيتم تعميمه بطول الكورنيش فى المراحل القادمة، وأنه جار تطوير الكورنيش من منطقة سبورتنج و حتى الشاطبى والتى تقدر بطول كيلو ونصف تقريباً، فى إطار المرحلة الثانية من الممشى الممتد بطول الكورنيش.

وأشار محافظ الإسكندرية، الى أنه من المقرر أن يتم تطوير المنطقة وعمل ممشى مخصص لممارسة الرياضة بها وليكون متنفسا طبيعيا لأهالى المدينة، على غرار ما تم فى ممشى الرياضى بالمندرة، مؤكدا على ترميم الأجزاء المتهالكة بالممشى الرياضى بالكورنيش من منطقة سبورتنج و حتى الشاطبي، وإظهار الكورنيش بالشكل اللائق بوجهه مدينة سياحية كبيرة كالإسكندرية، لافتا إلى ضرورة مراعاة وضع اللافتات الإعلانية بالشكل الذى لا يحجب الرؤية وعمل الممشى الرياضى بألوان مميزة لكى يتم تحديده وتخصيصه لممارسة الرياضة والدراجات فقط، و مراعاة أماكن استراحة المارة، مؤكدا على ضرورة إزالة كافة التعديات من أصحاب المقاهى واستثمار المطاعم بشكل يخدم الأهالى ولا يعيق المارة.

و أكد المحافظ، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنارة وتغطية كابلات الكهرباء وعدم تواجدها تماما خارج الأعمدة أو غرف الكهرباء، حفاظا على أرواح المارة، وتوحيد دهان جميع الأعمدة بطول الكورنيش، فضلا عن إصلاح البلدورات ودهانها بطول الرصيف.

وفى محافظة الأقصر، مازالت حملات التطهير مستمرة لإزالة التعديات على حرم نهر النيل بمدن وقرى محافظة الأقصر، وذلك للحفاظ على مساحات حرم نهر النيل لاستغلالها فى إقامة منافذ للترفيه والاستجمام للسائحين الأجانب، ومازالت محافظة الأقصر وإدارة حماية نهر النيل تقوم بدورها فى تطهير حرم نهر النيل واعادته للحياة من جديد للحصول على متنفس للاهالى والسياح.

ونجحت محافظة الأقصر خلال حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بحرم نهر النيل، من إزالة أكثر من 30 مقهى وكافتيريا وإشغالات وتعديات لمخالفين كانوا قد احتلوا أراضى طرح النهر بمدينة القرنة غرب الأقصر، وشوهوا منظر النيل، ونجحت الحملات فى إقناع المواطنين فى إزالة الإشغالات حيث قام الأهالى والمتعدين بجمع أغراضهم ومتعلقات المقاهى والكافتيريات، فيما قامت أجهزة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ أعمال الإزالة التى أظهرت نيل الأقصر بشكله الجمالى بعد أن كانت قد شوهته التعديات والمخالفات بالبناء وإنشاء المقاهي، تمهيداً للعمل مستقبلاً فى تطوير المراسى النيلية المختلفة.

ومن جانبه أكد هانى أبو الحجاج، مهندس حماية النيل بالأقصر، أن التعديات على نهر النيل متواجدة بمختلف أنحاء مدن وقرى المحافظة المطلة على النيل، إما ببناء المنازل أو العشش الخاص بالدواجن والماشية أو الكافيهات والمقاهى العشوائية، ولمواجهة تلك الأزمة يقوم رجال إدارة حماية نهر النيل بمحافظة الأقصر وعدد من الفنيين، بالتعاون مع المدن ومجالسها المختلفة بإزالة تلك التعديات.

وأشار أبو الحجاج، إلى أن الحملات التى خرجت خلال الأسابيع الماضية نجحت بالتنسيق مع قسم بندر الأقصر، فى تنفيذ 3 قرارات إزالة مبانى وردم وسور خشبى بمنطقة الشهاينة بالكرنك، وبمنطقة خور العوامية، وتضمنت الحملة أيضاً تنفيذ قرارات إزالة أخرى بمنطقة الكرنك تحديداً بنجع الطينة، وفى مدينة إسنا، نجحت الأجهزة التنفيذية، فى ازالة 23 حالة تعدى بالبناء على نهر النيل عبارة عن أحواش ومنازل بالطوب الأبيض بقرية النجوع.

وأسفرت حملات إدارة حماية النيل بالأقصر وقنا، عن تنفيذ 14 قرار إزالة متنوعة، منها 4 قرارات إزالة عبارة عن أسوار بزمام تفتيش نيل قنا بإجمالى مسطح 54م2، وكذلك 10 قرارات إزالة بناحية زمام تفتيش نيل الأقصر، عبارة عن أعمال إلقاء مخلفات وردم بمركز اسنا بمحافظة الاقصر بمسطح 298م2، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية أوطواعية من قبل المخالفين، وفيما يخص متحصلات الإدارة من مقابل الانتفاع ورسوم الرسو الموقت فقد قامت الإدارة خلال هذا الأسبوع بتحصيل مبلغ 156960 فقد وقدرة مائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وستون جنيها لاغير، وبالتالى يصبح أجمالى ما تم تحصيله خلال العام المالى من 1-7-2017 وحتى 30-6-2018 مبلغ وقدره 11 مليونا و600 ألف جنيه لاغير.

كما تم تنفيذ 3 قرار إزالة عبارة عن أعمال القاء مخلفات بناحية النواصر بمركز اسنا بمسطح 80 م2، وتم تنفيذ (4) قرارات إزالة عبارة عن أعمال ردم بناحية البغدادى والجولى فيل – مركز الأقصر بمحافظة الأقصر بمسطح 745 م2، فضلا عن تنفيذ 14 قرار إزالة عبارة عن 12 قرار ردم بمسطح 781 م2 و قرارين مبانى بمسطح 27م2، وذلك بدائرة تفتيش نيل الأقصر.

وأعلن محمد بدر محافظ الأقصر، أن جهود المدن المختلفة نجحت فى إزالة أكثر من 90% من التعديات على نهر النيل خلال الفترة الماضية، كما تمت إزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية من أملاك الدولة بمختلف المدن والقرى وتسليمها للجهات المختصة، ويجرى العمل على توفير بدائل للمواطنين الذين قاموا بالبناء منذ عشرات السنين على الأراضى فى عدد من قرى ومدن المحافظة.

وأضاف محافظ الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع خطة لرفع كفاءة وتطوير المراسى النيلية بالمحافظة فى الشرق والغرب للوصول لاعلى مستويات خدمة السياحة، وذلك بعد تهالكها وتوقف خطط تطويرها مؤخراً، ومن المقرر أن يتم البدء فى تطويرها مع بداية العام المقبل، مؤكداً على استمرار الحملات على التعديات بحرم نهر النيل فى كافة المدن والقري.

وفى محافظة أسوان، بدأت المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش النيل، لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدينة أسوان السياحية وخلق بيئة جمالية نظيفة للمواطنين والزائرين، حيث كشف اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، عن خطة تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش والذى بدأ بتطوير 350م من الكورنيش تبدأ من نادى كيما بميدان المدخل الشمالى المسرح الصيفى، بتكلفة 1.1 مليون جنيه، تستهدف المرحلة الأولى تغيير الأرضيات والبلدورات وعمل برجولات ومقاعد للمارة، بجانب أعمال التجميل والتشجير والإنارة والدهانات.

وأشار حجازى، الى أن هناك خطة زمنية لإنهاء المرحلة الأولى من المشروع فى نهاية شهر يوليو الجارى، موضحا بأن المشروع يستهدف التطوير بإجمالى أطوال 3900م وحتى حديقة فريال التاريخية، موضحا أن مركز الدراسات والاستشارات الهندسية التابع لكلية الهندسة بجامعة أسوان سيتولى دور استشارى للمشروع، لافتاً إلى أنه سيتم دراسة استثمار مواقع الانتظار والفراغات لوضع عربات حضارية لتقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات على أن تكون بنموذج وشكل جمالى موحد لتقديم خدماتها للمترددين بطول الكورنيش .

وتابع أن المشروع يشمل تطوير الجزيرة الوسطى للكورنيش ضمن أعمال رفع الكفاءة من بلدورات وأرضيات وتشجير وإنارة، وهو الذى يتوازى مع مراجعة رفع كفاءة الأسوار ومطابق الصرف الصحى وكل ما يتعلق بها من شبكات وغير ذلك، لتهذيبها حتى تكون مساوية للطرق وعدم وجود أى بروز بها أو أى ما يشوه الشكل الجمالى للطريق .

فى حين أوضح محمود عليان، رئيس مدينة أسوان، أن المشروع يستهدف تطوير الكورنيش بحيث يكون متنفس للمواطنين والسائحين القادمين من كل دول العالم لزيارة المحافظة، موضحا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان تقوم بأعمال النظافة الشاملة ورفع الأتربة والرمال بشكل مستمر.

وأكد أن هذا المشروع يستهدف التطوير على عدة مراحل المرحلة الأولى يتم تنفيذها بتكلفة 1.1 مليون جنيه والتى تكفلت بها شركة كيما تأكيدا على دور المجتمع المدنى للارتقاء بخدمات المدينة، موضحا أنه سيتم الاتفاق على تنفيذ المراحل الأخرى للمشروع بالتعاون مع الجهات المختلفة بالمحافظة لتمويلها على غرار شركة كيما.