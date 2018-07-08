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الأحد، 08 يوليه 2018 09:24 م
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صور.. مئات المؤيدين للرئيس البرازيلى السابق يحتفلون بقرار الإفراج عنه

الأحد، 08 يوليه 2018 08:28 م
صور.. مئات المؤيدين للرئيس البرازيلى السابق يحتفلون بقرار الإفراج عنه المؤيدين للرئيس البرازيلى السابق لويس إيناسيو
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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خرج مئات المؤيدين للرئيس البرازيلى السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الأحد، إلى الشوارع، وذلك بعد قرار محكمة الاستئناف بالإفراج الفورى عنه، حيث إنه ينفذ عقوبة لمدة 12 عامًا بعد إدانته فى السابع من أبريل الماضى فى قضايا تتعلق بالفساد.

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية أن قرار محكمة الاستئناف جاء بعد 3 أشهر من أمر المحكمة العليا البرازيلية بإلقاء القبض على الرئيس الأسبق.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أن المحكمة العليا للانتخابات البرازيلية ستحدد خلال الشهر المقبل ما إذا كان، لولا دا سيلفا، من حقه الترشح فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى أكتوبر المقبل أم لا.

 

الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية

 

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

رفع صور الرئيس البرازيلى السابق
رفع صور الرئيس البرازيلى السابق

 

شرطة البرازيل
شرطة البرازيل

 


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