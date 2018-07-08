صور.. طوكيو تؤكد التزامها مع واشنطن وسول بالعقوبات ضد كوريا الشمالية

طوكيو (رويترز)

أعلن تارو كونو وزير الشؤون الخارجية اليابانى، اليوم الأحد، أن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكدت التزامها بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية، إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.

وصدر هذا البيان بعد لقاء كونو مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ووزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا فى طوكيو.



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