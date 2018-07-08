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الأحد، 08 يوليه 2018 07:49 ص
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صور.. طوكيو تؤكد التزامها مع واشنطن وسول بالعقوبات ضد كوريا الشمالية

الأحد، 08 يوليه 2018 06:00 ص
صور.. طوكيو تؤكد التزامها مع واشنطن وسول بالعقوبات ضد كوريا الشمالية تارو كونو وزير الخارجية اليابانى ونظيره الأمريكى مايك بومبيو والكورية كانج كيونج-هوا
طوكيو (رويترز)
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أعلن تارو كونو وزير الشؤون الخارجية اليابانى، اليوم الأحد، أن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكدت التزامها بتنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية، إلى أن تتخلى عن أسلحتها النووية وبرامجها للصواريخ الباليستية.

وصدر هذا البيان بعد لقاء كونو مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو ووزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا فى طوكيو.

اجتماع ثلاثى لأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية
اجتماع ثلاثى لأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية

 

اجتماع وزراء خارجية اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية
اجتماع وزراء خارجية اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية

 

وزراء خارجية اليابان وأمريكا وكوريا
وزراء خارجية اليابان وأمريكا وكوريا

 

 


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