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الأحد، 08 يوليه 2018 04:42 م
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صور.. دُمى عملاقة فى مهرجان الثيران بإسبانيا

الأحد، 08 يوليه 2018 04:01 م
صور.. دُمى عملاقة فى مهرجان الثيران بإسبانيا دُمى عملاقة فى مهرجان الثيران بإسبانيا
أ ف ب - رويترز
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شارك العديد من الأسبان فى مهرجان سان فيرمين للثيران، بالدمى العملاقة ذات الرؤوس الضخمة، فى مدينة بامبلونا شمال البلاد، وسط أجواء يغلبها المرح بين الأطفال والمشاركين فى المهرجان وموكب الدمى العملاقة.

 وتستمر فعاليات مهرجان سان فيرمين للثيران فى إسبانيا، لليوم الثالث على التوالى، بمشاركة آلاف الإسبان من عشاق تلك الرياضة الخطيرة، التى تحتفل به إسبانيا سنويُا فى مدينة بامبلونا، ويتسبب فى سقوط العديد من المصابين.

وتجتذب أنشطة المهرجان ومنها الركض اليومى أمام الثيران السياح من مختلف أرجاء العالم لمشاهدة الراكضين وهم يقودون الثيران فى شوارع المدينة.

الأطفال يمرحون من الدمى العملاقة
الأطفال يمرحون من الدمى العملاقة

 

جانب من الدمى
جانب من الدمى

 

جانب من دُمى عملاقة فى مهرجان الثيران بإسبانيا
جانب من دُمى عملاقة فى مهرجان الثيران بإسبانيا

 

جانب من موكب الدمى
جانب من موكب الدمى

 

جانب من موكب دمى فى إسبانيا
جانب من موكب دمى فى إسبانيا

 

دُمى تحمل أخرى
دُمى تحمل أخرى

 

دُمى عملاقة فى مهرجان الثيران بإسبانيا
دُمى عملاقة فى مهرجان الثيران بإسبانيا

 

دمية ضخمة
دمية ضخمة

 

دمية فى شارع بإسبانيا
دمية فى شارع بإسبانيا

 

موكب دمى فى إسبانيا
موكب دمى فى إسبانيا

 


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