صور.. تحرير 151 محضر إشغال طريق فى حملة مكبرة لمرافق القاهرة

كتبت : دينا الحسينى

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات انضباطية مكبرة، استهدفت ضبط المخالفات المرورية، وإشغالات الباعة الجائلين بكافة المحاور والميادين الرئيسية بالعاصمة.

وقام اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير، مدير أمن القاهرة، بتوجيه الأجهزة الأمنية بالمديرية للقيام بحملة أمنية، وانضباطية مكبرة استهدفت رفع إشغالات الطريق من قبل الباعة الجائلين، والمقاهى، والمحال المخالفة والأسواق العشوائية، وكذا المخالفات المرورية بكافة الشوارع والميادين الرئيسية بالعاصمة.

وأسفرت جهود حملة المرافق برئاسة اللواء هشام أبو النصر عن ضبط 151 محضر إشغال طريق – 980 حالة إزالة إدارية – 19 إدارة محل بدون ترخيص – 80 بائع متجول – 36 محاضر تلوث بيئة – إزالة 8 فاترينة وعربة لبيع المأكولات – 2 عدم حمل شهادة صحية - 2 لافتة إعلانات مخالفة.





وفى مجال ضبط المخالفات المرورية أسفرت الحملة التى قادها اللواء علاء متولى مدير مرور القاهرة عن تحرير 6834 مخالفة مرورية، 4619 مخالفة كلبش، 33 مخالفة مركبات بدون لوحات، 36 مخالفات سير النقل، 991 سحب رخصة ، 200 مخالفات متنوعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها الأمنية والانضباطية بكافة المناطق والمحاور والميادين بالعاصمة لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة.