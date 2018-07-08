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الأحد، 08 يوليه 2018 06:02 ص
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صور..العنف غرب فرنسا عرض مستمر لليوم الخامس بعد مقتل شاب برصاص شرطى

الأحد، 08 يوليه 2018 05:34 ص
صور..العنف غرب فرنسا عرض مستمر لليوم الخامس بعد مقتل شاب برصاص شرطى العنف غرب فرنسا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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تواصلت أعمال العنف، مساء السبت، فى مدينة نانت غرب فرنسا، لليوم الخامس على التوالى، على خلفية مقتل شاب على يد شرطى مساء الثلاثاء الماضى

وأشعل المتظاهرون النار فى السيارات، واستدعت السلطات رجال الاطفاء لمحاولات السيطرة على النيران، وتأتى اعمال العنف هذه اثر مقتل شاب فى ال22 مساء الثلاثاء فى حى براى اثناء عملية للشرطة. وكان الشاب الذى صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة "السرقة ضمن عصابة منظمة"، حاول الفرار فى سيارته بحسب مدعى الجمهورية فى نانت بيار سينيس.

ورفع الملف الى الدائرة العامة للشرطة الوطنية وطلب المحققون من اى شاهد التقدم للادلاء بافادته حول ملابسات الوفاة التى وصفها المتظاهرون ب"خطأ الشرطة".

استدعاء رجال الاطفاء للسيطرة على الحرائق
استدعاء رجال الاطفاء للسيطرة على الحرائق

 

المتظاهرون يضرمون النار فى سيارة
المتظاهرون يضرمون النار فى سيارة

 

جانب من العنف غرب فرنسا
جانب من العنف غرب فرنسا

 

رجال الاطفاء فى فرنسا
رجال الاطفاء فى فرنسا

 

 


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