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الأحد، 08 يوليه 2018 12:38 ص
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صور.. الآلاف يتظاهرون فى شيكاغو الأمريكية ضد الأسلحة النارية

الأحد، 08 يوليه 2018 12:01 ص
صور.. الآلاف يتظاهرون فى شيكاغو الأمريكية ضد الأسلحة النارية مظاهرات شيكاغو
(أ ف ب)
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تظاهر الآلاف فى شيكاغو، احتجاجا على جرائم القتل التى تُرتكب باستخدام أسلحة نارية فى ثالث كبرى مدن الولايات المتحدة والأولى على صعيد عدد الجرائم فى البلاد.

والمتظاهرون الذين تقدّمهم القسّ مايكل فيلدجر الذى ينشط منذ عقود فى "ساوث سايد"، الحى الفقير فى شيكاغو، سدّوا جزءا من الطريق السريع فى المدينة قرابة ساعة.

وقال فليدجر لقناة "دبليو ال اس-تى في" التلفزيونية المحلية: "اليوم تمكنّا من جذب انتباه" السياسيين فى البلاد. وأضاف "السكان انتصروا اليوم لأن الناس جاؤوا، لكى يقولوا إنهم ضاقوا ذرعا بهذا العنف الملعون فى شيكاغو".

وفى الأشهر الستة الأولى من العام، سجلّت شيكاغو 254 جريمة قتل و1114 حالة إطلاق نار، وعلى الرغم من أن جرائم القتل انخفضت بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن المدينة ما زالت تتصدر لائحة المدن الأكثر عنفا فى الولايات المتحدة.

وأظهرت دراسة نُشرت حديثا أن الأميركيين يملكون 40 فى المئة من الأسلحة النارية فى العالم رغم أنهم لا يشكلون سوى أربعة فى المئة من سكانه.

ومن بين 857 مليون قطعة سلاح نارى يملكها مدنيون، هناك 393 مليونا فى الولايات المتحدة وحدها، أى ما يعادل أكثر من مجموع الأسلحة النارية التى يملكها المواطنون العاديون فى باقى الدول الـ25 الأولى على اللائحة، بحسب "إحصائية الأسلحة الفردية".

وكثّف المدافعون عن تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة جهودهم إثر عمليات إطلاق نار عدة وقعت فى مدارس هذا العام بما فى ذلك مقتل 17 شخصا فى مدرسة ثانوية فى باركلاند بفلوريدا فى فبراير وعشرة أشخاص فى مدرسة ثانوية أخرى فى تكساس فى مايو.

الشرطة تتصدى للمتظاهرين
الشرطة تتصدى للمتظاهرين

 

المظاهرات فى أمريكا
المظاهرات فى أمريكا

 

قيادات مسيحية تشارك في التظاهر
قيادات مسيحية تشارك في التظاهر

 

مظاهرات شيكاغو
مظاهرات شيكاغو

 

 

       

 


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