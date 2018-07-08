صور.. استمرار فعاليات مصارعة الثيران فى إسبانيا

أ ف ب

تستمر فعاليات مهرجان سان فيرمين للثيران فى إسبانيا، لليوم الثالث على التوالى، بمشاركة آلاف الإسبان من عشاق تلك الرياضة الخطيرة، التى تحتفل به إسبانيا سنويُا فى مدينة بامبلونا، ويتسبب فى سقوط العديد من المصابين.

وفى وقت سابق، خرج عشرات النشطاء المدافعين عن حقوق الحيوان مرتدين الأقنعة وحاملين اللافتات فى احتجاج على مصارعة الثيران فى بامبلونا فى شمال إسبانيا، الخميس، قبيل مهرجان سان فيرمين الشهير فى المدينة.

وتجتذب أنشطة المهرجان ومنها الركض اليومى أمام الثيران السياح من مختلف أرجاء العالم لمشاهدة الراكضين وهم يقودون الثيران فى شوارع المدينة.



استمرار فعاليات مصارعة الثيران فى إسبانيا



الثيران فى إسبانيا



جانب من استمرار فعاليات مصارعة الثيران فى إسبانيا



جانب من المهرجان



جانب من مهرجان إسبانيا



جانب من مهرجان سان فيرمين للثيران



فعاليات مهرجان سان فيرمين للثيران



مصارعة الثيران فى إسبانيا



مهرجان إسبانيا