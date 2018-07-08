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صور.. اتفاق يابانى أمريكى كورى جنوبى على نزع بيونج يانج لسلاحها النووى

الأحد، 08 يوليه 2018 11:57 ص
صور.. اتفاق يابانى أمريكى كورى جنوبى على نزع بيونج يانج لسلاحها النووى وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا
طوكيو(أ ش أ) - تصوير رويترز وأ ف ب
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أكد وزراء خارجية اليابان تارو كونو، والولايات المتحدة مايك بومبيو، وكوريا الجنوبية كانج كيونج-هوا اليوم الأحد، مجددا اتحادهم فى حث كوريا الشمالية على نزع سلاحها النووى كما وعدت، بالرغم من اتهام بيونج يانج لواشنطن بالقيام بمطالب منفردة و"شبيهة برجال العصابات".

وأكد الوزراء - فى مؤتمر صحفى، عقب اجتماع عقد اليوم فى طوكيو، نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - ضرورة دعوة كوريا الشمالية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو النزع النووى وإبقاء عقوبات الأمم المتحدة الاقتصادية الحالية.

وقال وزير الخارجية اليابانى "لقد أكدنا مجددا التزامنا الذى لا يتزعزع بمواصلة تعزيز تعاوننا الثلاثى نحو الهدف المشترك لتفكيك جميع الأسلحة والصواريخ النووية الكورية الشمالية بشكل كامل ولا رجعة فيه".

ويعد هذا الاجتماع الثلاثى هو الثانى فى أقل من شهر عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكى لبيونج يانج، حيث حاول تحديد تفاصيل النزع النووى مع كبار المسؤولين فى كوريا الشمالية. كما ألتقت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، برئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى.

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

رئيس الوزراء اليابانى مع وزير خارجية كوريا الجنوبية
رئيس الوزراء اليابانى مع وزير خارجية كوريا الجنوبية

 

لقاء بين رئيس الوزراء اليابانى وزير خارجية كوريا الجنوبية
لقاء بين رئيس الوزراء اليابانى وزير خارجية كوريا الجنوبية

 

وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا
وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان وأمريكا

 

وزير خارجية اليابان ونظيره الأمريكى
وزير خارجية اليابان ونظيره الأمريكى

 

وزير خارجية كوريا الجنوبية
وزير خارجية كوريا الجنوبية

 


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