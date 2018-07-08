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صنداى تايمز: الصين تسعى لشراء حصة من أسهم محطات نووية بريطانية

الأحد، 08 يوليه 2018 01:26 م
صنداى تايمز: الصين تسعى لشراء حصة من أسهم محطات نووية بريطانية الرئيس الصينى شى جين بينج
كتبت رباب فتحى
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كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، فى تقرير خاص لها أن الحكومة الصينية تخوض محادثات أولية بشأن شراء حصة من أسهم سلسلة من محطات الطاقة النووية البريطانية.
 
وتقول الصحيفة – وفقا لأجزاء من التقرير نشرها موقع "بى بى سى عربى"  إنها علمت أن شركة سي جي أن العملاقة فى مجال الطاقة النووية التى تديرها الحكومة الصينية تسعى للحصول على حصص أسهم تصل إلى 49 % فى ثمان محطات نووية تولد نحو خمس إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية.
 
وتضيف إن قيمة الأسهم تصل إلى أربعة مليارات جنيه استرلينى، وقد طرحتها للبيع شركة سينتريكا، الشركة الأم لشركة الغاز البريطانية وعملاق الطاقة الفرنسى إي دي اف.
 
وتخلص الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تعكس طموح الصين لأن تكون أحد اللاعبين الكبار فى العالم بمجال الطاقة النووية.
 
وترى أنها ستمثل تحديا ضخما لرئيسة وزراء بريطانيا التى تشعر بقلق عميق من إعطاء الصينيين مدخلا إلى بنية تحتية حيوية فى بريطانيا.
 
وتقول الصحيفة، إن الصين أظهرت طموحاتها النووية عندما اشترت شركة سي جي أن ثلث محطة هنكلي للطاقة التى تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه استرلينى التى تبنيها شركة أي دي اف فى سمورسَت ببريطانيا.
 
وتشير الصحيفة إلى أن الصفقة أثارت ذعرا فى ويستمنستر مع إصرار ماى على مراجعة جوانبها الأمنية لشهرين قبل التوقيع عليها فى سبتمبر 2016.
 

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