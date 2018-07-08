صراع الميليشيات يحتدم فى طرابلس.. مقتل قيادى بكتيبة تتبع السراج

كتب أحمد جمعة

لقى قيادى بإحدى الميليشيات الليبية المسلحة، ويدعى محمد المشاى الملقب "أبوعزة" آمر سرية الاسناد التابعة للأمن المركزى أبو سليم مصرعه مساء السبت عقب اشتباكات مع الأمن المركزى بقيادة عبد الغنى الككلى "غنيوة".

وقالت وسائل إعلام ليبية إن أبوعزة وهو الذراع الأيمن السابق لغنيوة ، فارق الحياة فى مستشفى أبو سليم للحوادث عقب نقله له مصاباً فيما أشارت مصادر إلى أن مسلحين اقتحموا المستشفى وقتلوه داخل غرفة العناية المركزة.

وأشارت مصادر ليبية إلى إن سبب الاشتباكات بين الحليفين السابقين هو محاولة غنيوة إخلاء مقر شركة ريبسول إضافة الى إتهام أبوعزة بالتخطيط لـ"مؤامرة انقلابية" ضد قوات غنيوة وكلاهما تابعان لداخلية الوفاق التابعة لحكومة السراج.

وأضافت بأن شقيق أبوعزة وصهره فارقا الحياة نتيجة إصابتهما فى الاشتباكات مع قوات غنيوة، فيما أشارت أنباء متضاربة إلى أنهما قتلا بذات الطريقة داخل المستشفى.

وجرت الاشتباكات التى سمع دويها فى مختلف أرجاء العاصمة طرابلس تزامنًا مع زيارة وزير خارجية إيطاليا إلى طرابلس وتحديداً أثناء اجتماعه برئيس المجلس الرئاسى الليبى فائز السراج.