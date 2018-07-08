video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 11:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

الأحد، 08 يوليه 2018 11:37 م
شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين جانب من الاجتماع
جنوب سيناء- فايزة مرسال
إضافة تعليق

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد البنك المركزى المصرى برئاسة وكيل محافظ البنك المركزى والمسئولين المعنيين بالبنك، وبحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، وممثل الأمن العام،  ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومديرى الصحة ومدير مرفق الإسعاف، وشركة مصر للطيران، والحماية المدنية، ونائب مدير شرم الشيخ، ومدير عام قاعة المؤتمرات، والشركة المنظمة والمعنيين .

وذلك بشأن التنسيق وبحث استعداد استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الأفريقية IMF&WB African Caucus  خلال الفترة من 4 إلي 6 أغسطس 2018، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ ، بدعوة من محافظ البنك المركزي المصري ، والدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وتتم الاجتماعات السنوية رقم 41 لمجلس المحافظين لجمعية البنوك المركزية الأفريقية Association of African Central Banks (AACB)  خلال الفترة من 5 إلي 9 أغسطس 2018 بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم بدعوة من محافظ البنك المركزي.

ويشارك في هذه الاجتماعات من الخارج 52 دولة عضو بالإتحاد الأفريقي السودان، وهم"الجزائر، موريتانيا، تونس، ليبيا، المغرب، أنجولا، بوتسوانا، ليسوتو ، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق ، ناميبيا، جنوب أفريقيا، سوازيلاند، زامبيا، زيمبابوي، وسط أفريقيا، ساوتومي وبرنسيب، الكونغو، الكاميرون، تشاد، غينيا الإستوائية، الجابون، بوروندي، جزر القمر، جيبوتي، أثيوبيا، كينيا، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، تنزانيا، أوغندا، غانا،سيراليون، غرب أفريقيا، غينيا، الرأس الأخضر، غامبيا، نيجريا، ليبريا، بنين، بوركينافاسو، كوت ديفوار، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال، توجو".

بالإضافة للعديد من المؤسسات الدولية منها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والإتحاد الأفريقي، والكوميسا، وبنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، والبنك المركزي الأوربي، وغيرها من المؤسسات الدولية.

ومن داخل مصر سيشارك كبار المسئولين من البنك المركزي المصري ووزارات المجموعة الاقتصادية والقيادات المصرفية والمالية والإستثماريه.

وأكد المحافظ على جاهزية المدينة لعقد هذا المؤتمر الهام معربا عن سعادته لاستضافة شرم الشيخ لهذه المؤتمرات الأفريقية والدولية الكبرى لما لها عظيم الأثر في نقل الصورة الصحيحة عن الأمن والأمان والجمال والسحر الذي تتمتع بها شرم الشيخ، بالإضافة لكون المؤتمر يتم في إطار سياحة المؤتمرات، مشيرا لنجاح المدينة لاستضافة المؤتمرات الكبرى وإنجاحها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ جنوب سيناء يلتقى المجموعة الاقتصادية بديوان عام المحافظة

جنوب سيناء

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار جنوب سيناء

اخبار مدينة شرم الشيخ




لا تفوتك
فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

مواجهات قوية فى قرعة الدورى بالموسم الجديد.. الأهلى يصطدم بالإسماعيلى والزمالك يواجه بتروجت والجونة مع المصرى بالأسبوع الأول.. القمة فى الجولة الأخيرة.. ومفاوضات لتحديد ملاعب مباريات الأحمر مع المصرى والدراويش

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

صور.. كارثة مائية تغرق اليابان.. مصرع 81 شخصا وفقدان 63 آخرين بسبب الأمطار.. 54 ألف فرد يشارك فى عمليات الإنقاذ والمياه تحاصر 1850 مواطنا.. إنقاذ 170 موظفا ومريضا من مستشفى.. وتعليمات بإجلاء 5 ملايين مواطن

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

الزمالك يعلن قيد كهربا فى القائمة الثانية رسمياً وعدم رحيله

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

اتحاد الكرة يوضح سبب عدم تغيير اسم الأسيوطى لـ"بيراميدز"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة