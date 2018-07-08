شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

جنوب سيناء- فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وفد البنك المركزى المصرى برئاسة وكيل محافظ البنك المركزى والمسئولين المعنيين بالبنك، وبحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، وممثل الأمن العام، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومديرى الصحة ومدير مرفق الإسعاف، وشركة مصر للطيران، والحماية المدنية، ونائب مدير شرم الشيخ، ومدير عام قاعة المؤتمرات، والشركة المنظمة والمعنيين .

وذلك بشأن التنسيق وبحث استعداد استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين عن الدول الأفريقية IMF&WB African Caucus خلال الفترة من 4 إلي 6 أغسطس 2018، بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ ، بدعوة من محافظ البنك المركزي المصري ، والدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وتتم الاجتماعات السنوية رقم 41 لمجلس المحافظين لجمعية البنوك المركزية الأفريقية Association of African Central Banks (AACB) خلال الفترة من 5 إلي 9 أغسطس 2018 بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم بدعوة من محافظ البنك المركزي.

ويشارك في هذه الاجتماعات من الخارج 52 دولة عضو بالإتحاد الأفريقي السودان، وهم"الجزائر، موريتانيا، تونس، ليبيا، المغرب، أنجولا، بوتسوانا، ليسوتو ، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق ، ناميبيا، جنوب أفريقيا، سوازيلاند، زامبيا، زيمبابوي، وسط أفريقيا، ساوتومي وبرنسيب، الكونغو، الكاميرون، تشاد، غينيا الإستوائية، الجابون، بوروندي، جزر القمر، جيبوتي، أثيوبيا، كينيا، موريشيوس، رواندا، سيشل، الصومال، تنزانيا، أوغندا، غانا،سيراليون، غرب أفريقيا، غينيا، الرأس الأخضر، غامبيا، نيجريا، ليبريا، بنين، بوركينافاسو، كوت ديفوار، غينيا بيساو، مالي، النيجر، السنغال، توجو".

بالإضافة للعديد من المؤسسات الدولية منها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والإتحاد الأفريقي، والكوميسا، وبنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، والبنك المركزي الأوربي، وغيرها من المؤسسات الدولية.

ومن داخل مصر سيشارك كبار المسئولين من البنك المركزي المصري ووزارات المجموعة الاقتصادية والقيادات المصرفية والمالية والإستثماريه.

وأكد المحافظ على جاهزية المدينة لعقد هذا المؤتمر الهام معربا عن سعادته لاستضافة شرم الشيخ لهذه المؤتمرات الأفريقية والدولية الكبرى لما لها عظيم الأثر في نقل الصورة الصحيحة عن الأمن والأمان والجمال والسحر الذي تتمتع بها شرم الشيخ، بالإضافة لكون المؤتمر يتم في إطار سياحة المؤتمرات، مشيرا لنجاح المدينة لاستضافة المؤتمرات الكبرى وإنجاحها.