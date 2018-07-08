شاهد بـ"أحداث الوزراء": صورت "دومة" أثناء قيامه بتعبئة زجاجات المولوتوف

كتب إيهاب المهندس

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وقال الشاهد هشام أحمد، إنه صور المتهم أحمد دومة أثناء قيامه بتعبئة زجاجات المولتوف بنزين من إحدى الدراجات النارية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

كما عرضت المحكمة مقطع فيديو صوره الشاهد هشام أحمد يظهر فيه قيام شخص يقوم بتعبئة الزجاجات بنزين من إحدى الدراجات النارية، وأكد مصور الفيديو أن الشخص الذى يقوم بتعبئة زجاجات المولتوف هو أحمد دومة.

فيما لم يتبين للمحكمة ملامح الأشخاص فى مقطع الفيديو الذى صوره الشاهد، وقال طاهر أبو النصر دفاع "دومة"، إن الشخص الذى يدعى الشاهد أنه موكله كيف يقوم بتعبئة البنزين من أسفل الدراجة النارية، فى حين أن فتحة تنك البنزين من أعلى الدراجة النارية، وهنا أكد الشاهد أن تنك البنزين له فتحه لتوزيع البنزين من الأسفل.

وكانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.