س و ج.. ما هى استعدات البريطانيين لاستقبال ترامب خلال زيارته لبريطانيا؟

كتبت شيماء بهجت ـ وكالات الأنباء

يستعد البريطانيون لاستقبال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بموجة من الاحتجاجات والتظاهرات، خلال زيارته الخميس المقبل، لبريطانيا، حيث تشهد المملكة المتحدة بكاملها من إنجلترا إلى اسكتلندا الأسبوع المقبل تظاهرات عدة، تعبيرا عن رفض العديد من البريطانيين له، كما يرغب المنظمون بجعل هذا التحرك أكبر تجمع يحشدون له منذ التظاهرات المناهضة للتدخل العسكرى الأمريكى البريطانى فى العراق عام 2003.



البريطانيون يجريون الدمية

وفى " س و ج " نستعرض تفاصيل زيارة ترامب لبريطانيا وما ينتظره من البريطانيين.

س: متى يصل ترامب بريطانيا؟

ج: يصل ترامب الخميس المقبل، إلى المملكة المتحدة فى زيارة تم تأجيلها مرات عديدة خشية من التظاهرات المناهضة له.

س: هل يلتقى ترامب رئيسة الوزراء البريطانية والملكة إليزابيث؟

ج: يلتقى الرئيس الأمريكى خلال زيارته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى والملكة اليزابيث الثانية، لكنه سيتجنب قدر الإمكان الذهاب إلى لندن حيث ستنظّم تظاهرات معادية له.

س: ما هى تفاصيل زيارة ترامب لبريطانيا؟

ج: سيشارك فى عشاء فى قصر بلينهايم، وهو منزل ريفى فخم قرب أكسفورد، حيث ولد ونستون تشرشل، ويأتى العشاء الذى تشارك فيه زوجته ميلانيا، بعد حفل عسكرى.

وسيمضى ترامب وزوجته الليلة فى وينفيلد هاوس، مقر إقامة السفير الواقع فى ريجنت بارك فى لندن، كما يزور ترامب صباح الجمعة موقعا عسكريا برفقة تيريزا ماى قبل عقد محادثات ثنائية فى تشيكيرز، المقر الريفى لإقامة رؤساء الوزراء الواقع على بعد 70 كيلومترا شمال غرب لندن.

وسيلى المحادثات مع ماى مؤتمر صحفى قبل أن يتوجه ترامب مع زوجته إلى قصر وندسور للقاء الملكة إليزابيث الثانية. ويذهب الزوجان بعدها إلى إسكتلندا حيث يملك ترامب ملعبى جولف لتمضية عطلة نهاية الأسبوع.

س: ماذا تأمل تيريزا ماى من وراء زيارة ترامب ؟

ج: قالت رئيسة الوزراء إنها ترغب فى عقد اتفاق تجارى طموح مع الولايات المتحدة، وستكون التجارة على جدول الأعمال.

من جهته صرح السفير الأمريكى لدى بريطانيا وودى جونسون أن ترامب، كان واضحا جدا، يريد إبرام اتفاق ثنائى، وسيقوم بذلك بسرعة لأننى أعرف أن الأمر أولوية رئيسية بالنسبة إليه".

وأضاف "إنها زيارة مهمة جدا للرئيس، كما أن المملكة المتحدة حليف أساسى للولايات المتحدة، فى مجال الأمن كما فى الاقتصاد".



دمية ترامب

س: ما هى استعدات البريطانيين لاستقبال ترامب؟

ج: يستعد البريطانيون لاستقبال ترامب بأكبر احتجاج يحشدون له ويطلقون عليه تسمية "كرنفال الاحتجاجات"، وصرّح العضو فى ائتلاف "ستوب ذى وور" (أوقفوا الحرب) كريس ناينهام أن فى كل الأحوال "نعتقد أنه ستكون هناك تظاهرات هائلة ضد ترامب أينما ذهب".

وأضاف "الاحتجاج ضد ترامب سيكون احتفالا حقيقيا بالتنوع الذى نحبّه فى المملكة المتحدة، وسيرسل إشارة قوية فحواها أن رسالته (التى تحمل) كراهية وانقساما ليس مرحّبا بها فى هذا البلد".

س: ما هى أسباب الاحتجاج ضد ترامب؟

ج: سيحتج البريطانيون على سياسة الهجرة التى يعتمدها ترامب وتصريحاته "العنصرية" والقائمة على التمييز "الجنسى"، ولتدخله فى الشؤون العامة البريطانية، عندما أعاد مثلا على تويتر نشر مقاطع فيديو ضد المسلمين وزعتها مجموعة بريطانية من اليمين المتطرف.



دمية ترامب

س: ما هى أشكال التظاهر ضد ترامب؟

ج: حصل ناشطون على الموافقة على إطلاق دمية عملاقة فى شكل "ترامب رضيع" في سماء لندن، حيث جمع ناشطون نحو 18 ألف جنيه استرلينى لشراء دمية تنفخ بغاز الهيليوم طولها 6 أمتار، ويقولون إنها تجسد شخصية ترامب بأنه "مزاجى كالأطفال، ومغرور".

س: من أعطى الموافقة بإطلاق الدمية؟

ج: وقع رئيس عمدة لندن صادق خان، موافقة بإطلاق الدمية العملاقة فى الهواء، قرب البرلمان.

س: ما هى رودود الفعل على التظاهرات وإطلاق الدمية؟

ج: ندد الزعيم السابق لحزب الاستقلال البريطانى (يوكيب) المناهض للوحدة الأوروبية نايجل فاراج وهو من أبرز مؤيدى ترامب، بهذه المبادرة، معتبرا أنها "أكبر إهانة على الإطلاق وجّهت إلى رئيس أمريكى يمارس مهامه".

فى المقابل، اعتبر النائب العمالى ديفيد لامى أن ترامب "يستحق ذلك"، مذكرا بإعادة نشر الرئيس الأمريكى لمقاطع الفيديو المناهضة للمسلمين.

وسينتقل البالون إلى اسكتلندا، حيث سيمضى الرئيس الأمريكى عطلة نهاية الأسبوع. وقد أعلن أيضا عن تظاهرة فى جلاسكو (غرب) الجمعة، قبل مسيرة مرتقبة السبت فى ادنبره (شرق)، عاصمة المنطقة الشمالية.