س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أول مدينة إفريقية رياضية فى مصر

أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، على تخصيص مساحة بمحافظة أسوان لوزارة الشباب والرياضية لإنشاء أول وأكبر مدينة رياضية إفريقية بمصر، ويطرح "اليوم السابع" الأسئلة والأجوبة المتعلقة بها:

ما المدينة الرياضية الإفريقية الجديدة؟

- مستهدف أن تكون أول مدينة إفريقية رياضية متكاملة وأكبر مدينة رياضية فى مصر، تحت مسمى المدينة الإفريقية الرياضية.

وأين تقع تحديداً؟

- تقع بمدينة أسوان الجديدة ومطلة على الطريق الصحراوى الغربى بمدخل أسوان.

كم تبلغ مساحة المدينة الرياضية؟

- تقع على مساحة 500 فدان.

وما الهدف من المدينة الرياضية؟

- تهدف إنشاء صرح رياضى متكامل، يجذب عددًا من السائحين سواء من الدول الإفريقية أو الأجنبية.

هل هناك مخطط لإنشاء أماكن إقامة للزائرين؟

- نعم، مخطط إنشاء فنادق داخل المدينة الرياضية لإقامة واستضافة الرياضيين المصريين والأفارقة والأجانب، باعتبارها منطقة جذب سياحى.

- ماذا تضم أيضاً المدينة الرياضية؟

- مخطط أن تكون مدينة رياضية متكاملة تحتوى على عدد من المنشآت الرياضية الخاصة بجميع الألعاب، واستضافتها لكافة المحافل والمناسبات والفعاليات الدولية والأفريقية والمحلية سواء الرياضية أو الثقافية.

متى بدأ التفكير فى إنشائها؟

- بدأت الفكرة وتم طرحها خلال الفترة ما بين عامى 2010 / 2011 وقتها كان المهندس إبراهيم محلب وزيراً للإسكان، ووافق على الطلب المقدم من محافظ أسوان الأسبق اللواء مصطفى السيد بتخصيص الأرض.

ولماذا تعطلت الفكرة؟

- تعرضت الفكرة لبعض العراقيل وقتها، وتم استئناف الفكرة مجدداً.

لماذا تم اختيار محافظة أسوان لإقامة هذه المدينة؟

- وقع الاختيار على محافظة أسوان، تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية فى يناير من عام 2017، بتحويل أسوان عاصمة للثقافة والاقتصاد الإفريقى.

ومتى تخرج المدينة الرياضية إلى النور؟

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- بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على تخصيص الأرض، تم إعداد خطاب ورفعه للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضية، لإدراج المدينة الإفريقية المتكاملة ضمن خطة العام المالى الجديد 2018/2019