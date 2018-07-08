سول تؤجل خططا لتأسيس قيادة عسكرية خاصة بعد تحسن العلاقات بين الكوريتين

سول (أ ش أ)

أفادت مصادر حكومية كورية جنوبية بأن الجيش الكورى الجنوبى بصدد تأجيل خططه لتأسيس هيئة قيادة عسكرية جديدة، تم تصميمها فى البداية للتعامل مع تهديدات كوريا الشمالية العسكرية المتزايدة، وذلك مع ظهور إشارات على تحسن العلاقات بين الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن الجيش الكورى الجنوبى كان يعمل على دمج هيئة القيادة الأولى والثالثة لتأسيس قيادة عمليات برية واحدة بحلول شهر أكتوبر المقبل بموجب مخطط لتعزيز الدفاع مدته خمسة أعوام، مضيفة أنه رغم ذلك أمَر وزير الدفاع الكورى الجنوبي، سونج يونج - مو، مؤخرًا بإعادة النظر فى هذه الخطة.

وأكدت المصادر أن الجيش الكورى الجنوبى دفع فى البداية لإطلاق قيادة العمليات البرية بحلول الأول من أكتوبر المقبل الذى يتزامن مع يوم القوات المسلحة، غير أن الجيش يعيد النظر فى تأجيل الأمر حتى مطلع العام القادم مراعاة للوضع الأمنى الحالي، مشيرة إلى أنه يمكن إجراء تغييرات إضافية على الموعد النهائى لتأسيس القيادة العسكرية.

ولفتت إلى أن التأجيل المرجح يتماشى مع التقارب المتزايد بين الكوريتين، إلى جانب التقارب بين الولايات المتحدة والشطر الشمالى فى أعقاب القمم المتعاقبة التى عقدت بين الزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج-أون، ونظرائه الأمريكى والصينى والكورى الجنوبى خلال الأشهر الأخيرة.