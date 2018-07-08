video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سول تؤجل خططا لتأسيس قيادة عسكرية خاصة بعد تحسن العلاقات بين الكوريتين

الأحد، 08 يوليه 2018 02:51 م
سول تؤجل خططا لتأسيس قيادة عسكرية خاصة بعد تحسن العلاقات بين الكوريتين الجيش الكورى الجنوبى ـ صورة أرشيفية
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أفادت مصادر حكومية كورية جنوبية بأن الجيش الكورى الجنوبى بصدد تأجيل خططه لتأسيس هيئة قيادة عسكرية جديدة، تم تصميمها فى البداية للتعامل مع تهديدات كوريا الشمالية العسكرية المتزايدة، وذلك مع ظهور إشارات على تحسن العلاقات بين الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن الجيش الكورى الجنوبى كان يعمل على دمج هيئة القيادة الأولى والثالثة لتأسيس قيادة عمليات برية واحدة بحلول شهر أكتوبر المقبل بموجب مخطط لتعزيز الدفاع مدته خمسة أعوام، مضيفة أنه رغم ذلك أمَر وزير الدفاع الكورى الجنوبي، سونج يونج - مو، مؤخرًا بإعادة النظر فى هذه الخطة.

وأكدت المصادر أن الجيش الكورى الجنوبى دفع فى البداية لإطلاق قيادة العمليات البرية بحلول الأول من أكتوبر المقبل الذى يتزامن مع يوم القوات المسلحة، غير أن الجيش يعيد النظر فى تأجيل الأمر حتى مطلع العام القادم مراعاة للوضع الأمنى الحالي، مشيرة إلى أنه يمكن إجراء تغييرات إضافية على الموعد النهائى لتأسيس القيادة العسكرية.

ولفتت إلى أن التأجيل المرجح يتماشى مع التقارب المتزايد بين الكوريتين، إلى جانب التقارب بين الولايات المتحدة والشطر الشمالى فى أعقاب القمم المتعاقبة التى عقدت بين الزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج-أون، ونظرائه الأمريكى والصينى والكورى الجنوبى خلال الأشهر الأخيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس الكورى الجنوبى يبدأ جولة خارجية تشمل الهند وسنغافورة

دبلوماسى أمريكى: واشنطن تتعهد ببناء تحالف قوى مع سول

سول: محادثات كورية الشمالية وأمريكا بمثابة بداية عملية نزع السلاح النووى

سول

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

الكوريتين

امريكا

الجيش الكورى الجنوبى




لا تفوتك
ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

ألتراس جرين ماجيك يعلن حل الرابطة.. صور

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة