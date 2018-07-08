سقوط 6 عناصر إجرامية داخل محطات المترو والسكة الحديد.. صور

كتبت : دينا الحسينى

تواصل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء مصطفي النمر جهودها الأمنية بإستهداف وضبط كافة صور الجرائم وكذا المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ووسائل النقل المختلفة.

وأسفرت الجهود خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط هـ. ن. م 33 سنة، وبحوزته كمية لمخدر الاستروكس وزنت جميعها حوالى 50 جراما، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة.

والمدعو م.ر.م 20 سنة مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "ضرب" حال تواجده داخل ورش محطة سكك حديد القاهرة، وبحوزته كمية من المهمات المصلحية الخاصة بهيئة السكة الحديد عبارة عن عدد 8 قطع فرامل حديدية خاصة بقطارات السكة الحديد وزنت 90 كيلو جراما.

وبمحطة سكك حديد الزقازيق تم ضبط ط.م.م 31 سنة حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة سكة حديد الزقازيق بالشرقية، وضبط أ.ن.هـ 23 سنة محكوم عليه هارب فى 4 قضايا آخرهم قضية "سلاح" والمدعوع.م.د 22 سنة عاطل حال قيامهما بسرقة أحد المواطنين أثناء تواجودهم بمحطة مترو أنفاق غمرة.

كما تم ضبط ك.و.ع 19 سنة سبق اتهامه فى قضية "مخدرات" حال قيامه بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين أثناء تواجده بمحطة سكة حديد الجيزة، وكذا ضبط م.ع.ع 30 سنة عاطل، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 13 قضية آخرهم قضيتى هروب من المراقبة وتبديد، وذلك حال تواجده بمحطة مترو أنفاق الزهراء بالقاهرة.



