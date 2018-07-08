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رويترز تنشر خبر تصحيح عن إنقاذ أطفال من كهف بتايلاند.. وتؤكد: إجلاء 4 فقط

الأحد، 08 يوليه 2018 04:57 م
رويترز تنشر خبر تصحيح عن إنقاذ أطفال من كهف بتايلاند.. وتؤكد: إجلاء 4 فقط إنقاذ أطفال فى تايلاند
رويترز
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نشرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأحد، لتصحيح حصيلة الأطفال الذين تم إنقاذهم من فريق كرة القدم المحاصر فى كهف بتايلاند، وقال عضو كبير بالفريق الطبى المصاحب لعملية إنقاذ أطفال من كهف بشمال تايلاند، اليوم، إن 4 منهم خرجوا من الكهف المغمور بالمياه بعد أن ظلوا محاصرين فيه لما يزيد على أسبوعين.

وكانت السلطات فى إقليم تشيانج راى، بدأت صباح اليوم عملية محفوفة بالمخاطر لإخراج الصبية وعددهم 12، فضلا عن مدربهم لكرة القدم، فيما كانت وكالة "رويترز"، قد نشرت فى خبر سابق أن عدد الأطفال الذين أنقذوا بلغ 6 أطفال.

 

 

 


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