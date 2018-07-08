روسيا: انتهاء العمل على نموذج طائرة هجومية جديدة وبدء تحليقها العام الجارى

موسكو (أ ش أ)

قال مصدر مسؤول فى قطاع الإنتاج الحربى الروسى إن نموذج الطائرة الهجومية الثقيلة بدون طيار من طراز "أوخوتنيك"- التى تطورها شركة "سوخوى" الروسية - ستبدأ عمليات التحليق التجريبى خلال العام الجارى.

وأضاف المصدر- فى تصريح خاص لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأحد - أن العمل على الطائرة الثقيلة بدون طيار والبعيدة المدى فى مرحلته النهائية، حيث اكتمل العمل على إنتاج نموذج لها، وسيبدأ فى عمليات التحليق التجريبى هذا العام.

ووفقًا للمعلومات المعلنة حتى الآن، تم توقيع عقد تطوير الطائرة بين وزارة الدفاع الروسية وشركة سوخوى لصناعة الطائرات فى عام 2011، وتم إنتاج نموذج هيكلى للطائرة فى عام 2014 لإجراء الاختبارات الأرضية.

ونقلت "تاس" عن خبير روسى فى مجال الطائرات قوله إنه ربما تم تصميم الطائرة لتؤدى مهاما مشابهة بتلك المنوطة بالطائرات الأمريكية الحربية بدون طيار من حيث تدمير أنظمة الدفاع الجوى للعدو، ومواقع اتصالاتها وقيادتها والتحكم بها فى المواقف التى ينطوى فيها استخدام الطائرات على مخاطر لطواقمها.