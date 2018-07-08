ربة منزل تدعى مرض ابنتها لسرقة توك توك بالطالبية فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض على ربة منزل وشريكها، لاتهامهما بسرقة توك توك بالطالبية، حيث استدرجت المتهمة قائد التوك توك بحجة توصيل إبنتها المريضة إلى مستشفى الهرم، ثم غافلته واستعانت بشريكها لسرقة التوك توك وفرا هاربين.

تلقى الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بلاغا من سائق توك توك أفاد فيه بسرقة ربة منزل وشخص بصحبتها للتوك توك الخاص به.

وذكر أن ربة منزل طلبت منه توصيلها إلى مستشفى الهرم، لإسعاف ابنتها المريضة، وفور وصولهما إلى المستشفى طلبت منه الدخول إلى المستشفى للاستفسار عن وجود طبيب عظام، فاستجاب لها، وفور عودته اكشتف اختفائها وسرقة التوك توك.

وأضاف أن أحد الأشخاص شاهد ربة المنزل تستعين بشخص مجهول لقيادة التوك توك وفرا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.