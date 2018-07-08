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رئيس جامعة القاهرة: بناء الإنسان المصرى الهدف الأول للدولة بالمرحلة الحالية

الأحد، 08 يوليه 2018 09:19 ص
رئيس جامعة القاهرة: بناء الإنسان المصرى الهدف الأول للدولة بالمرحلة الحالية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
كتب محمود طه حسين
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صرح أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، اجتمع برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك لعرض نظام التعليم الثانوى المعدل، وإقرار نظام الدراسة الموحد لصفوف مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، لبدء التطبيق اعتبارا من العام الدراسى 2018/2019، وإقرار الخريطة الزمنية الجديدة للعام الدراسى 2018/2019، وذلك بحضور الأستاذ الدكتورمحمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة دينا البرعى مستشار الوزير للتقويم والامتحانات.

أكد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فى كلمته للمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، على أن الهدف الأول للدولة فى المرحلة الحالية هو بناء الإنسان المصرى، وتنميته علميًا، وثقافيًا، واجتماعيًا من أجل الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة، مشيرا إلى أن إتقان اللغة العربية وهى ( اللغة الأم ) هو الذى يحقق الهدف، وقد أشاد الدكتور الخشت بنظام التعليم الموحد، فى الصفوف الأولى من التعليم، واصفا هذه المرحلة بأنها من أهم المراحل فى عمر الإنسان حيث تتبلور العناصر الرئيسية للشخصية، والهوية الأصيلة، لذا وجب العمل عليها لتربية أبنائنا على مجموعة من المهارات الحياتية التى تجعل منه مواطن صالح داخل مجتمعه.

وأضاف الخشت أن نظام التعليم الثانوى المعدل، كما وصفه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتيح للطلاب استخدام التكنولوجيا الحديثة، بطريقة آمنة ومتطورة، ويساعدهم على تطوير مهاراتهم فى البحث العلمى، مما يؤهلهم لمرحلة البحث العلمى بالجامعة.

كما أشاد بجهود الوزارة بقيادة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتطوير التعليم العام والتعليم الفنى، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية سوف يعلن عن مشروع التعليم الجديد من داخل جامعة القاهرة بالشهر الحالى، وأن هذا الحدث إنما يدل على دعم القيادة السياسية للمشروع القومى للتعليم، وأيضا يدل على تكامل جميع مراحل التعليم بعضها البعض، بداية من الصفوف الأولى بالتعليم قبل الجامعى وانتهاء بالحصول على شهادة التخرج من الجامعة، ونحن نسعى جاهدين، أن لا تصبح الجامعة للمعلومة فقط، لكن تهتم بكيفية الاستفادة من هذه المعلومة، لأنه لا قيمة للمعرفة بدون منفعة تعود على المجتمع، والجامعة هى منارة للعلم والمعرفة، والهدف الأساسى للجامعة الآن، هو ربط المناهج التعليمية باحتياجات سوق العمل الفعلية، وليس مجرد منح شهادات للتخرج.

كما أضافت الدكتورة دينا البرعى مستشار الوزير للتقويم والامتحانات، أن نظام التعليم الموحد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بدأ العمل عليه منذ شهور ليخرج بالشكل الحالى، وأن الجهد المبذول للتطوير، جهد كبير من العاملين على المشروع بالوزارة إلى جانب الإشراف من الخبراء التربويين الأجانب، ومركز البحوث التربوية، ومتخصصى مناهج مراحل الصفوف الأولى من التعليم.

وقالت إن نظام التقييم الجديد لأسئلة الامتحانات واصفة إياه بأنه نظام يطابق النظام العالمى فى الامتحانات، وأنه يتيح تكافؤ الفرص بين الطلاب، وقد تم العمل عليه بالمركز القومى للامتحانات.

وفى نهاية الاجتماع أقر المجلس ووافق على نظام التعليم الثانوى المعدل، كما وافق أيضًا المجلس على نظام التعليم الموحد لصفوف مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائى، ووافق المجلس على الخريطة الزمنية للعام الدراسى 2018/2019.


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