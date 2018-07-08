رئيس برلمان شباب القاهرة لمحافظ العاصمة:" دمت لنا أب "

كتب محمود راغب

أكد مؤمن ممدوح، رئيس برلمان الشباب بمحافظة القاهرة، إن مصر تواجه حاليا ومنذ سنوات حربا شرسه تعتمد علي حروب التكنولوجيا والجيل الرابع، مشيرا خلال مؤتمر "معاً من أجل مصر" والذى تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، احتفالًا بثورة 30 يونيو والعيد القومى للمحافظة تحت شعار "معاً من أجل مصر ..شباب بيحلم ببكره"، والذى يستمر حتى 12 من يوليو الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة عين شمس، أن القيادة السياسة جمعت شمل الأمة المصرية، مشيرا إلى أن شباب محافظة القاهرة من الشباب الذين لبوا النداء والدعوة للوقوف بجانب الوطن، موجها كلمته لمحافظ القاهرة "دمت لنا أب" .

ويشارك فى المؤتمر كلا من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وعدد من الشخصيات العامة.