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رئيس المعاهد الأزهرية: اليوم انتهاء تصحيح الثانوية والنتيجة الأسبوع المقبل

الأحد، 08 يوليه 2018 08:56 م
رئيس المعاهد الأزهرية: اليوم انتهاء تصحيح الثانوية والنتيجة الأسبوع المقبل الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على
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قال الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن اليوم الأحد تختتم أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية، وأن غدا تبدأ أعمال المراجعة والرصد تمهيدا لإعلان النتيجة المتوقع أن يتم إعلانها الأسبوع المقبل.

 

وأعرب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن شكره وتقديره لكل القائمين على العملية الامتحانية كل لتكاتفهم وتعاونهم وجدّهم فى تنفيذ تعليمات رئاسة القطاع، والإدارة المركزية للامتحانات حتى خرجت بهذا الشكل الغير مسبوق من الانضباط والاستقرار

 

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن ما تحقق من نجاح غير مسبوق، وخروج الامتحانات بهذا الشكل الحضارى الذى أعترف به الجميع، وعدم وجود غش أو تسريب نهائيًا، جاء نتيجة تضافر الجهود المبذولة من كل القائمين على الامتحانات وإخلاصهم فى أعمالهم، وتحملهم الأمانة بكل صدق والذى سيكون له بالغ الأثر فى تحقيق تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب. 

 

كما تقدم بالشكر للهيئات والأجهزة الشرطية على كافة الجهود المبذولة، التى كانت خير معين بتنفيذ تكليفاتها، على الوجه الأمثل فى تأمين جميع مقارات اللجان ونقل أوراق الأسئلة وخلافه.


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