رئيس القوات اللبنانية: العمل بنشاط هو طريق النهوض والبناء

بيروت (أ ش أ)

وصف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الأوضاع التى يمر بها لبنان فى الوقت الراهن بأنها "صعبة"، داعيا إلى العمل على التخلص من "الحالة المزرية" التى تعترض طريق لبنان للنهوض.

وقال جعجع، فى تصريح له اليوم الأحد ، إن بجهود السياسيين المتعاونين الذين يتسمون بالنشاط ولا يستهدفون سوى خدمة الوطن، يستطيع لبنان التخلص من محنته والسير على طريق البناء.

ومن جانبه، قال هادى حبيش عضو مجلس النواب اللبنانى عن "كتلة المستقبل"، إن التأخير فى تشكيل الحكومة اللبنانية ما زال ضمن المهل المعقولة "ونأمل ألا تطول أكثر من ذلك لأن البلد فى حاجة إلى حكومة تسير أموره وتنهض به إداريا وتنمويا وسياسيا".

وأشار حبيش إلى أن تشكيل الحكومات التوافقية وآلياته الدستورية والعرفية، يتطلب موافقة جميع الأطراف من المعنيين بصورة أساسية بتشكيل الحكومة، وفى مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مرورا بالكتل السياسية والنيابية.

وقال : "ما نراه اليوم من عقد أمام التشكيل الحكومى أمر طبيعي، ونأمل بتذليلها لأن هناك إرادة ونية لدى الجميع بتسيير أمور الدولة والمواطنين وتحقيق الإنجازات".