رئيس البرلمان العربى يدين العملية الإرهابية فى ولاية جندوبة التونسية

القاهرة (أ ش أ)

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى الهجوم الإرهابى الجبان الذى استهدف الحرس الوطنى التونسى اليوم الأحد فى ولاية "جندوبة التونسية" والذى أسفر عن مقتل عدداً من أفراده.

وأعرب رئيس البرلمان العربى، فى بيان له اليوم ، عّن استنكار البرلمان بشدة لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، مؤكدا وقوفه وتضامنه مع جمهورية تونس رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً فى حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ومعبراً عن تقدير البرلمان العربى العالى للجهود التى تبذلها قوات الأمن التونسية لمواجهة قوى الإرهاب والتطرف.

وأكد دعم البرلمان وتضامنه الكامل مع دولة تونس فى كل ما تقوم به من إجراءات للتصدى للجماعات الإرهابية المتطرفة الجبانة التى تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسى.

وشدد السلمى على ضرورة تكاتف جهود الدول العربية فى مواجهة الإرهاب بما يسهم فى وضع حد للجهات الداعمة له ومحاصرة عناصره الإجرامية وتجفيف منابع تمويله وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة فى الدول العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص تعازيه للجمهورية التونسية رئيسًا وحكومةً وبرلماناً وشعبًا ولأسر الضحايا ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.