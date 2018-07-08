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دبلوماسى أمريكى: واشنطن تتعهد ببناء تحالف قوى مع سول

الأحد، 08 يوليه 2018 10:03 ص
دبلوماسى أمريكى: واشنطن تتعهد ببناء تحالف قوى مع سول رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن
سول (أ ش أ)
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أكد السفير الأمريكى الجديد لدى كوريا الجنوبية هارى هاريس تطلع بلاده للعمل على بناء تحالف أقوى مع كوريا الجنوبية، وكذلك بناء تقارب أكبر بين شعبى البلدين من خلال العمل مع الحكومة والشعب الكورى الجنوبى.

جاء ذلك فى خطاب أدلى به هاريس فى مؤتمر صحفى عقده عقب وصوله إلى كوريا الجنوبية عبر مطار إنتشون الدولى حيث قال: "اننى اتطلع لأن أتعلم كثيرا من كوريا الجنوبية وشعبها وأساهم فى تقوية العلاقات بين البلدين"، حسبما نقلت وكالة انباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

كما أعرب هاريس عن أمله فى إجراء مناقشات وثيقة بين كوريا الجنوبية وزارة الخارجية الامريكية من أجل مستقبل العلاقات الكورية والامريكية وعلاقتهما مع كوريا الشمالية.

وقال أن التحالف الكورى الجنوبى والأمريكى الذى يعود تاريخه إلى 65 عاما، لعب دور محوريا فى تحقيق السلام والأمن ليس فى منطقة المحيط الهندى والباسيفيكى فحسب بل فى جميع أرجاء العالم، وإن الولايات المتحدة الامريكية لن تستطيع أن تتطلع إلى ايجاد دولة صديقة وشريك ودولة متحالفة أفضل من كوريا الجنوبية.

وأوضح الدبلوماسى الأمريكى" أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أكدت أن تقوية التحالف الكورى الجنوبى والامريكى تمثل الأولوية القصوى لعلاقات البلدين".

 


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