خروج شرطى بريطانى من المستشفى معافى بعد الاشتباه فى تسممه بغاز أعصاب

لندن أ ش أ

أعلنت شرطة مقاطعة (ويلتشير) البريطانية، أن الضابط الذى أدخل لإجراء فحوصات احتياطية للاشتباه بتسممه بغاز الأعصاب قد خرج معافى تماما.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية، الأحد، أن الشرطى كان قد طلب الحصول على "استشارة طبية" ونقل إلى مدينة سالزبرى من أجل إجراء "اختبارات متخصصة"، حسب متحدث باسم مستشفى سالزبرى.

كانت السلطات البريطانية قد أعلنت التحقيق فى تعرض زوجين بريطانيين للتسمم فى منطقة قريبة من وقوع حادث سكريبال وبنفس غاز الأعصاب السام الذى ثبت استخدامه فى تسميم سكريبال، ووجهت لندن أصابع الاتهام مجددا إلى موسكو على لسان عدد من وزرائها الذين طالبوها بتفسير ما حدث.