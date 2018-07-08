حصاد الاقتصاد اليوم 8-7-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 8-7-2018، مجموعة متنوعة من الأخبار على رأسها إعلان الجهاز المركزى للاحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية بواقع 3.7%، فيما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، وفيما يلى أهم اخبار الاقتصاد على مدار اليوم..

الإحصاء: 2.26 مليار دولار صادرات مصر خلال إبريل بارتفاع 3.7%

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال نشرة التجارة الخارجية لمصر عن شهر إبريل 2018، ارتفاع قيمـــة الصــادرات خلال شهر إبريل الماضى بنسبــــة 3.7%، حيـث بلغـت 2.26 مليــار دولار، مقابل 2.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق. وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الأحد، أن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية، ترجع إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (برتقال طازج بنسبة 27.9%، ملابس جاهزة بنسبة 2.0%، لدائن بأشكالها الأولية " بلاستيك " بنسبة 101.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 14.7%).

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات.. ورأس المال يفقد 13.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 13.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 884.597 مليار جنيه. وبلغ حجم التداول 268 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 908 مليون جنيه عبر تنفيذ 28 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.37% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.86%، والعرب على 3.77% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 51.88% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.11%.

توقيع منحة بـ15.4 ملايين جنيه بين مصر واليابان - صور

وقعت مصر واليابان، اليوم، منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.480 مليون جنيه، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى. وقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع السفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى القاهرة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية. ويساهم هذا الاتفاق، فى التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادى، ودعم برامج وخطط التنمية لمصر، ويأتى فى اطار التعاون المستمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين. "التجارة": 60 % زيادة فى الصادرات المصرية للسوق الصينى خلال عام 2017

عقد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاء مع سونج ايقوه، سفير الصين بالقاهرة تناول مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة فى كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وخاصةً فى مجالات التعاون التجارى والصناعي، شارك فى اللقاء هان بينج المستشار التجارى الصينى بالقاهرة احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى. وقال الوزير، فى بيان له إن الوقت الحالى هو الوقت المناسب لضخ مزيد من الاستثمارات الصينية بالسوق المصرى خاصةً فى ظل حالة الاستقرار السياسى التى تشهدها مصر حالياً وكذا العلاقات القوية التى تربط مصر والصين، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التى تقوم بها وزارة الاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بما فى ذلك إصدار قانون الاستثمار الجديد والذى يتيح توفير حزم كبيرة من الحوافز الاستثمارية امام المستثمرين الأجانب.

البترول تستهدف إضافة 650 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا من حقل ظهر تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة الإنتاج من حقل ظهر العملاق بالبحر المتوسط إلى نحو يتجاوز الـ1.750 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا مع بداية شهر أغسطس المقبل، ارتفاعا من 1.1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى يوميا. كانت شركة إينى الإيطالية قد أعلنت فى بداية شهر مايو الماضى أنها تمكنت من زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر إلى 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا، بعد نجاحها فى تشغيل وحدة الإنتاج الثالثة من الحقل عقب 4 أشهر فقط من بدء التشغيل .

المالية: مليار جنيه ضرائب ورسوم للسيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية



فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين، قامت جمارك الاسكندرية خلال شهر يونيو الماضى بالإفراج عن 7537 سيارة ركوب ملاكى موديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و714 مليون جنيه. فيما بلغ إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر يونيو الماضى نحو 731 مليون و 237 ألف جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية.

مميش: عبور 390 سفينة قناة السويس بحمولة 25.9 مليون طن فى 8 أيام