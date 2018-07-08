حبس مدير المشتريات وسيدة أعمال 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قنا

قنا - هند المغربى

قررت نيابة قسم قنا حبس مدير ادارة المشتريات بمستشفى قنا الجامعى و سيدة اعمال 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الاستيلاء على مبلغ مليون و 740 الف جنيه من الأموال العامة من خلال تزوير توقيعات أعضاء لجان المشتريات .

كانت وردت معلومات إلى الجهات الرقابية بقنا تتهم كلا من كمال ا م مدير عام إدارة المشتريات بمستشفيات جامعة جنوب الوادي وكريمه م ب سيدة اعمال ومالكة شركة لتوريد المستلزمات الطبيه بمحافظة اسيوط بالتلاعب فى المناقصات و الاستيلاء على مليون و 740 الف جنيه من الأموال العامه عن طريق إسناد توريد المهمات والمستلزمات الطبيه باسعار تصل إلى ضعف السعر الحقيقي المسند به فى المستشفيات الجامعية الاخرى خلال نفس الفترة وقاما بتزوير توقيعات اعضاء لجان المشتريات بموافقتهم على ترسية المناقصه على شركة المتهمه الثانيه