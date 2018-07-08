حالة الطقس اليوم الأحد 8-7-2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع قليلاً، وتكون درجات الحرارة اعلى من مُعدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 1-3 درجات مئوية، وتسود أجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات ، وتكون حارة في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة اضافة الى المناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط قليلاً مع ساعات المساء.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً: سود أجواء لطيفة إلى معتدلة في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حاراً نسبياً إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.